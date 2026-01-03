Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da je pristao na održavanje izbora, uprkos tekućem ratu, željom da partnerima, pre svega Sjedinjenim Državama, pokaže spremnost Ukrajine na kompromis u mirovnim pregovorima.

Ističe da su izbori nemogući bez prekida vatre i poziva partnere da pomognu u podršci infrastrukturi za njihovo održavanje.

Naglasio je da je Ukrajina spremna za izbore.

"Spremni smo za izbore. Ne držim se svog mesta i neću. Ako nam to pomaže da okončamo rat, hajde da to uradimo", rekao je Zelenski.

Kurir.rs/Unian

