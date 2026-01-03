Ističe da su izbori nemogući bez prekida vatre i poziva partnere da pomognu u podršci infrastrukturi za njihovo održavanje.
Partnerima pokazao spremnost na kompromis
ZELENSKI POPUSTIO: "Pristali smo na održavanje IZBORA, ne držim se svog mesta"
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da je pristao na održavanje izbora, uprkos tekućem ratu, željom da partnerima, pre svega Sjedinjenim Državama, pokaže spremnost Ukrajine na kompromis u mirovnim pregovorima.
Ističe da su izbori nemogući bez prekida vatre i poziva partnere da pomognu u podršci infrastrukturi za njihovo održavanje.
Naglasio je da je Ukrajina spremna za izbore.
"Spremni smo za izbore. Ne držim se svog mesta i neću. Ako nam to pomaže da okončamo rat, hajde da to uradimo", rekao je Zelenski.
