Avion u kojem su bili predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores sleteo je u vazduhoplovnu bazu Nacionalne garde Stjuart u Njujorku, javio je CNN.

Po dolasku na aerodrom u oblasti Njujorka, Madura bi trebalo helikopterom da prebace u grad, gde će biti procesuiran i prebačen u zatvor Metropolitan Detention Center, saopštili su zvaničnici upoznati sa situacijom, prenosi NBC news.

Dodali su da očekuju da će predsednik Maduro biti izveden pred sud najkasnije do ponedeljka uveče.