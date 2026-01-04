Slušaj vest

Britansko Kraljevsko vazduhoplovstvo (RAF) izvelo je zajednički udar sa Francuskom na podzemni objekat povezan sa Islamskom državom u Siriji.

Ovo je deo stalnih napora da se spreči ponovno jačanje terorističke grupe, javlja The Sun.

Cilj je bio podzemni kompleks u planinskom području severno od drevnog grada Palmire.

Objekat je identifikovan kroz obaveštajnu analizu kao bivše skladište oružja i eksploziva ISIS-a.

Smatralo se da u toj oblasti ne žive civili.

U subotu uveče, avioni RAF Typhoon FGR4, uz podršku aviona-tankera Voyager, koristili su precizno navođene bombe Paveway IV da pogode pristupne tunele koji vode u objekat.

Početne procene ukazuju da je udar bio uspešan.

Svi avioni su se bezbedno vratili, bez indicija rizika po civile.

Operacija je usledila nakon kontinuiranih patrola RAF-a iznad Sirije od vojnog poraza ISIS-a u Baguzu Faukani 2019. godine.

Sekretar za odbranu Džon Hili rekao je da udar pokazuje odlučnost Velike Britanije da "radi rame uz rame sa saveznicima" kako bi se sprečio povratak ISIS-a.

Hili je zahvalio pripadnicima Oružanih snaga na profesionalizmu i hrabrosti, posebno onima raspoređenim tokom božićnog i novogodišnjeg perioda.

"Ova operacija, kako bi se eliminisali opasni teroristi koji prete našem načinu života, pokazuje kako naše Oružane snage stoje spremne tokom cele godine, čuvajući Britaniju bezbednom kod kuće i snažnom u inostranstvu", rekao je on.