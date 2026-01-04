6 OBLASTI UKRAJINE BILO NA UDARU

Najmanje šest osoba je poginulo, a 42 su ranjene u ruskim napadima na Ukrajinutokom protekla 24 sata, saopštile su lokalne vlasti 3. januara.

Masovni napad dronovima tokom noći

Rusija je tokom noći lansirala 95 dronova na Ukrajinu, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo. Ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela je 80 dronova, dok je najmanje 15 prošlo odbranu i pogodilo osam lokacija.

Harkovska oblast: poginuli žena i dete

U Harkovskoj oblasti ruske snage su napale regionalni centar Harkov, pri čemu su poginuli 22-godišnja žena i trogodišnji dečak, dok je 31 osoba povređena, uključujući šestomesečnu bebu, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Guverner Oleh Sinjehubov je naknadno naveo da je u napadu povređeno 27 osoba, dok se još petoro stanovnika nalazi pod ruševinama.

Usled ruskog napada uništena je jedna poslovna zgrada, a četvorospratna stambena zgrada je teško oštećena.

Donjecka oblast: više poginulih i ranjenih

U Donjeckoj oblasti ruski udari su usmrtili jednu osobu i ranili četiri u gradu Kostjantinivka. U drugom napadu u gradu Družkivka poginula je jedna osoba, dok su dve povređene, saopštio je guverner Vadim Filaškin.

Hersonska oblast: napadi na 26 naselja

U Hersonskoj oblasti ruske snage su gađale 26 naselja, pri čemu su poginule dve osobe, a još dve su povređene, navela je lokalna vojna administracija.

Dnjepropetrovska oblast: ranjeni muškarac i žena

U Dnjepropetrovskoj oblasti, u okrugu Sinelnikovo, zabeležen je ruski napad u kojem su povređeni jedna žena i jedan muškarac, saopštila je lokalna vojna administracija.

Sumska oblast: povređen muškarac u napadu FPV drona

U Sumskoj oblastiruski FPV (first-person view) dron ranio je 60-godišnjeg muškarca u okrugu Krasnopilja, saopštila je lokalna vojna administracija.

