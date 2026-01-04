Slušaj vest

Ili je možda bio u pitanju svečani prikaz pirotehnike iznad prestonice Venecuele.

- Mislio sam da bi to mogao biti vatromet - prisetio se Karlos Urtado, stanovnik stambenog naselja 23 de Enero na zapadnoj strani grada.

Ali dok su se stubovi dima dizali iznad najvećeg grada u zemlji, sirene za vazdušnu uzbunu su se oglasile, a na whatsapp grupama su objavljeni snimci eksplozija, i postalo je jasno da detonacije nisu bile rezultat prirodne katastrofe ili bilo kakve nesreće.

Nakon pet meseci intenziviranog pritiska američke vojske, Venecuela je napadnuta, a rakete su padale na vojne baze, aerodrome i ključnu infrastrukturu širom prestonice i okolnih regiona.

Stanovnici Karakasa o napadu

- Bombarduju La Karlotu i bombarduju Fuerte Tiunu - upozorio je jedan stanovnik komšije u glasovnoj poruci, misleći na dva najvažnija vojna objekta u gradu. La Karlota je vazduhoplovna baza u srcu Karakasa; Fuerte Tiuna je jako utvrđeni vojni kompleks, za koji se dugo veruje da je bio dom predsednika Venecuele, Nikolasa Madura.

Video koji je snimila grupa planinara koji su kampovali na planinama izvan Karakasa podsećao je na slike vazdušnih udara na Bagdad u martu 2003. godine.

- Niste mogli da vidite avione, ali ste mogli da ih čujete kako lete nebom - rekao je Lihija Uribe de Tores (74), čiji stan gleda na pistu La Karlote.

Rikardo Sans (69), inženjer koji živi u planinama oko Karakasa, sećao se kako je iskočio iz kreveta i bacio se na zemlju nakon što je osetio glasne "vibracije" oko 2 sata ujutru.

Gledajući kroz prozor, Sans je video između četiri i šest helikoptera kako lete direktno iznad njegove kuće u mraku, i dim koji se kuljao iz odbrambene pozicije blizu poznatog vojnog objekta u Karakasu: kasarne Kuartel de la Montanja gde su posmrtni ostaci Madurovog mentora, Uga Čaveza, izloženi nakon njegove smrti 2013. godine.

Za razliku od drugih stanovnika, Sans nije sumnjao u ono što vidi i počeo je da zove prijatelje i rođake.

Donald Tramp o otmici Nikolasa Madura

Precizni detalji američkog vazdušnog napada na Venecuelu, koje su kasnije potvrdili Donald Tramp i venecuelanske vlasti, ostaju nejasni.

Ali kako je svitalo nad Karakasom, njegovi stanovnici - i svet - dobili su još senzacionalnih vesti. Tramp je objavio da su Maduro i njegova supruga, Silija Flores, "zarobljeni" tokom napada i prebačeni na ratni brod u Karipskom moru.

- Uklonjeni su za nekoliko sekundi. Nikada nisam video ništa slično - rekao je Tramp za Foks njuz.

Pem Bondi, državni tužilac SAD, optužila je par da su "međunarodni trgovci narkoticima", napisavši na društvenim mrežama: "Uskoro će se suočiti sa punim gnevom američke pravde na američkom tlu u američkim sudovima."

Pozivajući se na američke zvaničnike, CBS njuz je izvestio da su Madura oteli pripadnici elitne vojne jedinice Delta Fors, koja je bila odgovorna za ubistvo lidera Islamske države Abu Bakra el Bagdadija 2019. godine. Spekulisalo se da je napad izveden uz pomoć elitne vojne helikopterske jedinice pod nazivom "Night Stalkers", čiji su piloti učestvovali u ubistvu vođe Al Kaide Osame bin Ladena 2011. godine.

Govoreći u subotu popodne, Tramp i visoki vojni zvaničnici ponudili su dodatne detalje o tome kako su Maduro i Flores praćeni do "veoma dobro čuvane... tvrđave" tokom operacije koju je Tramp nazvao "Apsolutna odlučnost".

- Oteti su za nekoliko sekundi - rekao je Tramp o paru, tvrdeći da je Maduro bezuspešno pokušao da pobegne u sigurnu sobu.

- Pokušavao je da uđe u nju, ali je tako brzo napadnut da nije uspeo da uđe - rekao je američki predsednik, dodajući da su, iako su neki američki vojnici pogođeni, niko nije ubijen. Vojnici su nosili posebne aparate za sečenje ojačanih čeličnih vrata.

General Den Kejn rekao je da je tim specijalnih snaga stigao do Madurove rezidencije oko 2 sata ujutru. Kaže i da su američki specijalci učestvovali u više okršaja dok su se izvlačili iz Venecuele.

Reakcija zvaničnika Venecuele

Madurovi saveznici, uključujući ministra odbrane, generala Vladimira Padrina Lopeza, i ministra unutrašnjih poslova, Diosdada Kabelja, osudili su američku invaziju i pozvali građane da se naoružaju protiv stranih agresora.

- Odlučno odbacujemo ovaj kriminalni, podli i fašistički jenkijevski imperijalistički napad na našu domovinu - rekla je Karmen Melendez, gradonačelnica Karakasa, pozivajući građane da se okupe oko "hrabrog velikog kormilara".

Govoreći telefonom za državnu televiziju, potpredsednica Delsi Rodrigez zahtevala je hitan dokaz od Bele kuće da su Maduro i Flores živi. Takođe je pozvala građane na otpor, iako je Rojters izvestio da je Rodrigez i sama u Moskvi.

Osim kreštanja žuto-plavih "gvakamaja", papagaja po kojima je Karakas poznat, mnoge gradske ulice bile su jezivo tihe u subotu ujutru dok su se ljudi spremali za neizvesnu budućnost.

- Trenutno izgleda kao pandemijsko jutro... Ne možete čuti nijedan automobil - rekao je jedan stanovnik. "Kao da se budite usred lokdauna."

Trampovi zvaničnici proslavili su navodni početak nove ere za zemlju bogatu naftom nakon što je Madurova 12-godišnja vlast naizgled slomljena, 18 meseci nakon što je optužen za krađu izbora 2024. "Nova zora za Venecuelu! Tiranin je nestao", tvitovao je Kristofer Landau, zamenik državnog sekretara SAD.

Zavladala zbunjenost - vlast nije pala ni posle otmice Madura

Ali u Karakasu mnogi sumnjaju da su promene blizu. Nije bilo neposrednih znakova da će očigledni pobednik izbora 2024. godine, Edmundo Gonzalez, moći da se vrati iz egzila sa svojim glavnim saveznikom, dobitnicom Nobelove nagrade za mir Marijom Korinom Mačado. U saopštenju, Mačado je rekla da se sprema da preuzme vlast i da Venecuela ulazi u "odlučujuće sate".

Fil Ganson, analitičar Međunarodne krizne grupe sa sedištem u Karakasu, rekao je: "Iz onoga što do sada vidim, čini se da je ovo bila operacija za uklanjanje Madura sa vlasti - ali to nije promena režima. Režim ostaje na vlasti."

Ganson je rekao da veruje da je moguće da će američki blic izazvati oružani ustanak protiv onoga što je ostalo od Madurovog nominalno levičarskog režima. Ali čini se verovatnijim da će drugi tvrdolinijaš iz Madurovog političkog pokreta jednostavno zauzeti njegovo mesto.

- Venecuelanci bi mogli završiti u gorem položaju, ironično, nakon odlaska Madura. Još je rano... ali ovo svakako nije trenutak za razvijanje zastava i otvaranje šampanjca - rekao je Ganson. "Ovo je samo početak."

Urtado je rekao da su nakon napada članovi provladinih paravnojnih organizacija, poznatih kao "kolektivos", izašli na ulice njegovog naselja u opremi koja podseća na opremu komandosa.

- Ne znamo da li će nam dozvoliti da izađemo i kupimo hranu ili će biti slobodnog kretanja. Obično u ovo doba godine uvek ima zabave, ali trenutno nema nikoga - kao da je došlo do nestanka struje, sve je tiho.