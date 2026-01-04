MADURO JE ZVAO "SILITA", NIJE BILA "PRVA DAMA", VEĆ "PRVOBORKINJA"

MADURO JE ZVAO "SILITA", NIJE BILA "PRVA DAMA", VEĆ "PRVOBORKINJA"

Slušaj vest

Rano u subotu ujutru, američke snage su otele venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu i glavnu savetnicu, Siliju Flores, koju Maduro odmilja zove "Silita".

Par je brzo prebačen u SAD kako bi se suočio sa navodnim "optužbama za trgovinu drogom".

Flores je bila prva dama više od decenije, iako se u zvaničnoj terminologiji socijalističkog pokreta "čavizma" naziva "prvoborkinjom".Više od 30 godina je Madurova supruga i u tom periodu je izgradila sopstveni politički kapital, smatrajući se jednom od najmoćnijih žena u Venecueli.

Rani život i politički uspon

Silija Flores je rođena 1956. u gradu Tinakiljo u centralnoj Venecueli, kao najmlađa od šestoro dece i odrasla je u radničkim četvrtima zapadnog Karakasa. Njena porodica se preselila u Karakas dok je bila mala, a Silija je odrasla u radničkoj četvrti Katija.

Udala se za svoju ljubav iz srednjoškolskih dana - Valtera Gavidiju, sa kojim je rodila troje dece, i diplomirala je pravo na Univerzitetu Santa Marija tokom 1980-ih. Bila je "apolitična" i nikada nije glasala sve do svojih četrdesetih godina, kada su usledili nemiri 1989. godine koji su je pokrenuli na tom polju. Upoznala je Madura tokom ranih dana čavistčkog pokreta.

1/12 Vidi galeriju Nikolas Maduro i Silija Flores Foto: Federico PARRA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jesus Vargas/AP

Kao advokat je specijalizovana za radno i krivično pravo, pružala je pravnu pomoć Ugu Čavezu i oficirima uhapšenim nakon neuspelog puča 1992. godine.

Flores je 2000. izabrana u Nacionalnu skupštinu, a 2006. postala je prva žena koja je predsedavala parlamentom, nasledivši Madura koji je tada postao Čavezov ministar spoljnih poslova.

Tokom svog mandata kritikovana je zbog zabrane ulaska novinara u parlament i zapošljavanja rodbine u Kongresu.

Zanimljivo je to da je napustila katoličanstvo i da je postala sledbenica indijskog duhovnog učitelja Sai Babe, a interesuje se i za I-Čing i Kabalu. Uživa u motociklima i biciklizmu koji su bili deo njenog života u mladosti.

Odanost Čavezu i politički uticaj

Od 2009. do 2011. služila je kao druga potpredsednica Venecuelanske socijalističke partije. Čavez je 2012. imenovao Flores za glavnog državnog tužioca. Tokom poslednjih meseci Čavezovog života posetila ga je na Kubi (gde se Čavez lečio) zajedno sa Madurоm.

1/5 Vidi galeriju Stranka venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura pobedila na parlamentarnim izborima Foto: Cristian Hernandez/AP

Flores i Maduro venčali su se u julu 2013. nakon više od dve decenije veze i neposredno nakon Madurove pobede na predsedničkim izborima. Politički analitičari smatraju da Flores predstavlja "vladarku iz senke", iako se tokom braka veoma retko pojavljivala u medijima.

Moć iza scene

Politikolog Estefanija Rejez ističe da je teško odmeriti njen uticaj jer ga je Flores koristila "iza scene". Flores se simbolično pojavljivala u javnosti više kao figura majke i podrške nego kao kandidatkinja za vlast.

Maduro je njenu formalnu titulu promenio u "prvoborkinja", naziv koji i dalje povezuje njen rad sa humanitarnim i socijalnim inicijativama.

Ugo Čavez Foto: Beta Ap

Porodični skandali i američke sankcije

Njeni nećaci su 2015. osuđeni u SAD zbog trgovine drogom, a Flores je tvrdila da je reč o "otmici". Godine 2018. kanadske vlasti su je sankcionisale, a kasnije i SAD, objašnjavajući da se Maduro "oslanja na svoj unutrašnji krug kako bi ostao na vlasti".

- Ako želite da nekog napadate, napadnite mene. Ne dirajte Siliju. Ne dirajte porodicu - rekao je Maduro.

Polarizovana figura

Iako Flores ne promoviše feminističke politike, njen politički uticaj i prisustvo uz Madura čine je jednako polarizovanom figurom kao što je i predsednik.