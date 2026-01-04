Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabijepozvalo je južne frakcije Jemena da učestvuju u "dijalogu" u Rijadu, nakon dramatičnih događaja na jugu zemlje koji su doveli do direktnog sukoba između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Obe zalivske sile ranije su intervenisale u korist međunarodno priznate jemenske vlade u dugogodišnjem građanskom ratu, ali je raskol tog saveza doveo do toga da podržavaju različite rivalske grupe na terenu. Jedna od ovih grupa sada nastoji da proglasi nezavisnost južnog Jemena.

Konflikt između Južnog prelaznog saveta (STC) i snaga koje podržava Rijad

U petak su trupe podržane od UAE objavile rat, optuživši prosaudijske snage za napade uz vazdušne udare saudijske avijacije. Saudijsko ministarstvo je pozvalo na "sveobuhvatnu konferenciju u Rijadu kako bi se okupile sve južne frakcije i razgovaralo o pravednom rešenju južnog pitanja". Po tvrdnjama Rijada, poziv za razgovore izdala je međunarodno priznata jemenska vlada.

Pozadina sukoba

Građanski rat u Jemenu izbio je 2014. godine i doveo zemlju u jednu od najgorih svetskih humanitarnih kriza.

Pokret Huti, podržan od Irana, preuzeo je kontrolu nad većim delom severnog Jemena, uključujući glavni grad Sanu. Sukob je eskalirao 2015. kada je koalicija arapskih država, uključujući Saudijsku Arabiju i UAE, pokrenula vojnu kampanju za vraćanje zemlje pod kontrolu vladinih snaga.

U poslednjim godinama, primirje sa Hutima dovelo je do zamrzavanja frontova. Međutim, saudijski savez protiv Huta, Predsednički savet (PLC) formiran 2022. godine, oslabio je, dok su veći deo juga zemlje preuzeli separatisti koje podržavaju UAE - Južni prelazni savet (STC), formalno deo koalicije.

Ofanziva STC i regionalne tenzije

U decembru je STC pokrenuo veliku vojnu ofanzivu na istoku zemlje, zauzevši teritorije bogate naftom u provinciji Hadramaut koja graniči sa Saudijskom Arabijom.

STC tvrdi da je napad neophodan za "obnavljanje stabilnosti" na jugu, dok je šef PLC-a, Rašad al-Alimi, opisao ofanzivu kao "pobunu" koja preti da razbije Jemen i uvuče region u haos.

Tenzije se dodatno povećavaju vazdušnim udarima saudijske koalicije, a u petak je sedam ljudi poginulo u napadu na vojni kamp STC-a u Hadramautu.

Ranije u toku sedmice, vazdušni napadi ciljali su luku Mukala, gde su UAE poslale vojnu opremu separatistima. UAE su negirale optužbe saudijske koalicije, tvrdeći da pošiljka nije sadržala oružje.

Povlačenje UAE i neizvesna budućnost

Posle napada, šef Predsedničkog saveta Jemena otkazao je zajednički sporazum o odbrani sa UAE i naredio povlačenje njihovih snaga u roku od 24 časa.

Saudijsko ministarstvo podržalo je zahtev za povlačenje, optužujući UAE za pritisak na STC povodom pokretanja nove ofanzive. UAE su kasnije pristali da povuku svoje snage.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovo povlačenje neće promeniti STC niti ukazivati na kraj njihovih aspiracija za nezavisnost. STC je već kontrolisao gotovo čitav jug zemlje, a lider STC-a Ajdarous al-Zubaidi dugo otvoreno zagovara nezavisnost.

Humanitarna kriza i strah lokalnog stanovništva

Lokalne zajednice u sukobljenim oblastima, uključujući Hadramaut, strahuju od širenja borbi. Mnogi žele da se sklone u sela ili kod rodbine, dok su drugi ostali u gradovima i snabdeli se osnovnim potrepštinama.

Građanski rat devastirao je jemensku ekonomiju i doveo je do stepena treće najveće svetske gladi. U 2021. UN su procenile da je 377.000 ljudi umrlo usled sukoba, gladi i nedostatka zdravstvene zaštite, od čega 259.000 dece mlađe od pet godina.

Geopolitičke implikacije

Stručnjaci navode da sukob između STC-a, Saudijske Arabije i UAE predstavlja praktično "proksi rat" unutar Jemena. Stavovi Saudijske Arabije i UAE na terenu značajno se razlikujeu.

Saudijska Arabija deli granicu od 1.500 km s Jemenom, dok UAE nemaju direktnu granicu.