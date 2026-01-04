Slušaj vest

Juče jeDonald Tramp izjavio da će SAD "upravljati" Venecuelom dok se ne sprovede "sigurna, ispravna i razborita" tranzicija vlasti. U stvarnosti, situacija je znatno složenija - za vlast se nadmeće više aktera, a SAD su u prošlosti već priznale alternativnog lidera.

Ko su ključni akteri u borbi za vlast u Venezueli?

Potpredsednica Venecuele i ministarka finansija i nafte, ujedno i bliska saradnica Nikolasa Madura, prema rečima Donalda Trampa trebala bi da ga zameni na mestu predsednika.

- Ona je u suštini spremna da učini ono što smatramo nužnim kako bi Venecuela ponovo postala velika - rekao je Tramp.

Međutim, u video obraćanju Rodrigez je zauzela potpuno drukčiji ton, insistirajući da je Maduro "jedini" legitimni vođa i zahtevala je njegovo oslobađanje. Vrhovni sud Venecuele juče je naredio da Rodrigez preuzme ulogu privremene predsednice zemlje.

U sudskoj odluci navodi se da preuzima "dužnost predsednice Bolivarske Republike Venecuele kako bi se garantovao administrativni kontinuitet i sveobuhvatna odbrana nacije".

Sud je takođe najavio raspravu kojom će se "utvrditi primenjivi pravni okvir za garantovanje kontinuiteta države, funkcionisanja vlasti i odbrane suvereniteta u uslovima prisilne odsutnosti predsednika republike".

Marija Korina Mačado



Pedesetogodišnja političarka dobitnica je Nobelove nagrade za mir prošle godine. Na talasu rastuće popularnosti trebala je da bude predsednička kandidatkinja 2024., nakon što je ujedinila opozicionu stranku Vente Venecuela.

Međutim, vlasti su joj zabranile kandidaturu, a u januaru prošle godine otišla je u ilegalu nakon što je predvodila proteste uoči Madurove inauguracije.

Tramp je juče rekao da je malo verovatno da će Mačadopostati sledeća liderka Venecuele jer "nema potrebnu podršku", iako ju je opisao kao "simpatičnu ženu".

Edmundo Gonzales



Sedamdesetšestogodišnjaka su SAD ranije priznale kao izabranog predsednika Venecuele. Francuski predsednik Emanuel Makron spomenuo je Gonzalesakao osobu koja bi trebala "brzo da osigura" demokratsku tranziciju Venecuele posle Madurovog hapšenja.

Do tada relativno nepoznat, Gonzales je 2024. zamenio Mačado kao opozicioni predsednički kandidat. Zvanično, Maduro je osvojio treći šestogodišnji mandat, ali nakon optužbi za manipulaciju izborima, SAD su priznale Gonzalesa za izabranog predsednika.

Evropske zemlje bile su opreznije - većina nije zvanično priznala Gonzalesa, ali je odbila da prizna Madurovu pobedu. Gonzales je 2024. dobio azil u Španiji nakon što je u Venecueli za njim raspisana poternica.

Posle izbora 2018. SAD i nekoliko evropskih zemalja - uključujući Veliku Britaniju, Španiju, Francusku, Nemačku, Švedsku i Dansku - priznali su opozicionog kandidata Huana Gvaida kao privremenog predsednika.

Međutim, više opozicionih stranaka 2023. godine glasalo je za raspuštanje privremene vlade, nakon što nije uspela da svrgne Madura s vlasti, čime je Gvaido smenjen sa te pozicije.