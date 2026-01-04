Slušaj vest

Sporadični protesti izbili su u prestonici Irana u subotu uveče, prema lokalnim medijima, koji su takođe izvestili o pojačanim sukobima na zapadu zemlje.

Demonstracije su počele pre nedelju dana, kada su trgovci stupili u štrajk zbog ekonomskih problema, ali su se od tada proširile po obimu i ciljevima, pri čemu su demonstranti počeli da iznose političke zahteve.

Protesti su, u različitoj meri, zahvatili najmanje 40 gradova, uglavnom srednje veličine i smeštenih na zapadu zemlje, prema pregledu agencije AFP zasnovanom na zvaničnim saopštenjima i medijskim izveštajima.

Najmanje 12 ljudi je poginulo, uključujući i pripadnike snaga bezbednosti, prema bilansu zasnovanom na zvaničnim izveštajima.

Protesti u subotu uveče u Teheranu opisani su kao "ograničeni" od novinske agencije Fars, koja je navela da su ih "uglavnom činile grupe od 50 do 200 mladih ljudi".

Teheran ima oko 10 miliona stanovnika.

Demonstranti su uzvikivali slogane poput „smrt diktatoru“, saopštio je Fars, ali osim bacanja kamenja i paljenja kanti za smeće, nisu prijavljeni veći incidenti.

Novinska agencija je navela da je situacija u Teheranu „u suprotnosti sa pojačanjem nasilja i organizovanih napada u drugim regionima, naročito na zapadu zemlje“.

U Malekšahiju, okrugu sa oko 20.000 stanovnika, među kojima je i značajna kurdska populacija, jedan pripadnik snaga bezbednosti poginuo je u sukobima, izvestili su iranski mediji u subotu.