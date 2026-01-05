Slušaj vest

Novi gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani je izneo da je direktno rekao predsedniku SAD Donaldu Trampu da se protivi tome što je američka vojska zarobila predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Mamdani je za američku televiziju CBS rekao da je s Trampom telefonom razgovarao u subotu pošto je obavešten da je Nikolas Maduro priveden u Njujork radi pokretanja postupka zbog "narko-terorizma".

"Pozvao sam predsednika i razgovarao direktno sa njim da bih izrazio svoje protivljenje tom činu", rekao je Mamdani, "i da razjasnim da je to zasnovano na mom protivljenju težnji ka promenama režima, kršenju međunarodnog i federalnog prava SAD i želji da se to vidi dosledno svakog dana".

Nije pomenuo kakav je bio predsednikov odgovor.

"Izrazio sam svoje protivljenje. Jasno sam stavio do znanja i na tome smo ostali", rekao je Mamdani koji je tek treći dan na funkciji gradonačelnika, upitan tokom konferencije za novinare u Grinpointu, u Bruklinu, o američkom vojnom napadu u Venecueli.

Mamdani je ranije objavio detaljniju izjavu na X.

Tu je napisao: "Jutros sam obavešten o američkom vojnom zarobljavanju venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge, kao i o njihovom planiranom zatvaranju u federalnom pritvoru ovde u Njujorku. Jednostrani napad na suverenu naciju je čin rata i kršenje federalnog i međunarodnog prava".

Dalje je ukazao da "ta očigledna težnja ka promeni režima ne utiče samo na one u inostranstvu, već direktno utiče na Njujorčane, uključujući desetine hiljada Venecuelanaca koji ovaj grad nazivaju domom. Moj fokus je njihova bezbednost i bezbednost svakog Njujorčana, a moja administracija će nastaviti da prati situaciju i izdaje relevantne smernice", izjavio je Mamdani.