Kolumbija je rasporedila tenkove i vojnike da čuvaju granicu sa Venecuelom posle američke vojne intervencije u Karakasu.

Po naređenju kolumbijskog predsednika Gustava Petra, vojne snage su se okupile na ključnim prelazima sa Venecuelom, strahujući od masovnih migracija, ili da bi kriminalne bande mogle da iskoriste haos, preneo je pariski list Mond na svom sajtu.

Petro je osudio američku operaciju, dok mu je anerički predsednik Donald Tramp savetovao da "čuva leđa", nakon što je rekao da će svaka zemlja koja proizvodi kokain koji se prodaje u SAD "verovatno biti napadnuta".

Posle američke intervencije u Venecueli, kolumbijske vlasti su proglasile stanje uzbune zbog mogućih napada naoružanih grupa koje deluju sa obe strane granice.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez rekao je da je trgovina drogom zajednički "neprijatelj" njegove zemlje i SAD.

Vlada u Bogoti je takođe zabrinuta zbog rizika od humanitarne krize, sa velikim migracionim tokovima.

Osam miliona Venecuelanaca je pobeglo iz zemlje od 2014. godine, prema podacima UN, "vođeni surovim režimom i hroničnom ekonomskom krizom", prenosi Mond i dodaje da su mnogi završili u susednoj Kolumbiji.