Zbog velikog problema sa radio-frekvencijama grčkog centra za kontrolu leta (FIR Atina), potpuno je poremećen rad aerodroma u toj zemlji, prenose grčki mediji od ranog prepodneva kada je nastao problem.

Tehnički problem utiče na sve letove u Grčkoj, a i letova ka njoj i iz nje.

"FIR Atina" (Athens Flight Information Region) - oblast kontrole leta u kojoj Grčka iz više centara pruža usluge vazdušnom saobraćaju, obuhvata prostor sve do Brindizija, Rima, Malte, Kaira i Nikozije, kao i do Albanije, Skoplja, Sofije, Istanbula i Izmira.

Uprava civilnog vazduhoplovstva Grčke (YPA) je u popodnevnom saopštenju iznela da došlo do "masovne interferencije" - ometanje na skoro svim radio-frekvencijama Atinskog FIR-a, i to "neviđenih razmera", dodavši još jednu dimenziju problemu sa letovima koji traje od danas u 08:59 sati.

U saopštenju je navedeno da je naređeno da specijalno opremljen avion poleti da bi tehničari s posebnim instrumentima istražili poreklo interferencije.

Dejstvuje i Tim Grčke vazduhoplovne uprave za krizne intervencije koji koordinira kretanje i akcije svih službi u operativnoj saradnji sa EUROKONTROLOM - kontrolom letenja EU.

Grčka vazduhoplovna uprava je objavila da su uz "masovne smetnje na skoro svim frekvencijama koje opslužuju Atinsku informacionu zonu (F.I.R.), istovremeno i operativne komunikacione telefonske linije bile u kvaru".

Šum na frekvencijama je "u obliku kontinuiranog, haotičnog signala", piše u saopštenju.

"To je slučaj bez presedana po masovnosti, geografskom obimu i trajanju", kaže Uprava.

Imajući u vidu bezbednost leta, Centar za kontrolu leta u Atini je u tesnoj koordinaciji sa EUROKONTROLOM smanjio broj aviona koji se opslužuju u atinskom F.I.R.-u na 35 na sat, a broj je povećan na 45 aviona na sat od 16:00 po lokalnom vremenu.

Uprava kontrole letova Grčke je objasnila da se opslužuje samo deo preleta da bi se održala bezbednost, a na svim grčkim aerodromima su uvedena ograničenja.

Po obnavljanju dela rada Međunarodnog aerodroma u Atini, krenuli su neki od letova.

Zbog velikog problema s radio-vezama od 08:59 danas su onemogućeni dolasci i odlasci s najvećeg aerodroma - u Atini i regionalnih aerodroma, dok je Aerodrom Solun potpuno zatvoren.

Od 10:25 sva poletanja sa svih aerodroma u Grčkoj su bila obustavljena. Ukupno je odloženo 75 letova, a četiri su otkazana.

Putnici satima čekaju u redovima na aerodromima koji su prenatrpani, a neizvesno je da li će i kada će otputovati.

Predsednik sindikata kontrolora leta rekao je ranije za atinsku RTV SKAI da radio-frekvencije ne rade i da se ne može uspostaviti komunikacija sa avionima.