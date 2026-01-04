Slušaj vest

Američke snage su 3. januara izvele munjevitu vojnu intervenciju na teritoriji Venecuele i tom prilikom otele predsednika države Nikolasa Madura i njegovu ženu Siliju Flores

Ekskluzivno za Kurir, oglasio se građanin Venecuele, Nikson Rejena nakon hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

“U mojoj zemlji se godinama dešavaju negativne stvari, ovo je još jedna.Godinama je tenzično, od 2023.godine pripremao se scenario koji danas gledamo, tada je situacija toliko bila loša u državi da nismo imali ni za lekove. Setite se peticije koja je pokrenuta 2024. za hapšenje Madura i njegovu ekstradiciju, ništa to nije slučajno.”

Foto: Društvene Mreže

Kako kaže, mišljenja državljana Venecuele su podeljena kada je u pitanju hapšenje prvog čoveka države.

“Širom gradova Venecuele ljudi su na ulicama i bune se, jer na hapšenje gledaju kao na otmicu, a sa druge strane ima i onih koji smatraju da je Maduro bio tiranin. Ja lično mislim da će nam biti bolje i neka idu svi što se mene tiče.”

Rejena, napominje i da se situacija u Venecueli “unazadila” od 2020. kao i da je trenutno stanje nije na zavidnom nivou.

“Ekonomija u mojoj zemlji je katastrofa, kvalitet života je veoma nizak. Nema izvora zaposlenja, a ona malobrojna koja postoje nisu dobro plaćena, minimalna plata je manja od 3 dolara”, kaže Rejena za Kurir.

Podsetimo, juče, 3. januara su američke elitne jedinice Delta Force izvele brzu akciju u Karakasu. Gađale su vojne objekte venecuelanske vojske avionima i helikopterima, a potom u kratkom roku uspele da kidnapuju predsednika države Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su potom prebačeni u Njujork, gde će im biti suđeno zbog, kako kažu američke vlasti, "zločina koje su počinili" i aktivnosti vezanih za navodnu "saradnju sa narkokartelima" i vođenje istih.

Tramp je akciju proglasio briljantnom i sve je to gledao uživo, što ga je, kako je rekao, podsetilo na TV šou.