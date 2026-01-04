Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro prebačen je iz luksuza u pritvorski centar Metropoliten (Metropolitan Detention Center) u Bruklinu, u uslove opisane kao "užasni", prenosi CNN.

Pored Madura, u zatvoru se nalaze i pevač R. Keli, muzičar Šon Didi Kombs, saučesnica Džefrija Epstajna Gilejn Maksvel i bivši kripto-mag Sam Benkman-Frid. Metropoliten je poznat po nedostatku osoblja, nasilju među zatvorenicima i čestim nestancima struje, a Maduro će se u njemu suočiti sa optužbama za narkoterorizam.

"Za čoveka koji je živeo u raskoši, ovo će sigurno biti velika promena načina života… u mesto koje je dugo kritikovano kao nedovoljno kvalitetan zatvorski objekat", rekao je Jon Miler, glavni analitičar za sprovođenje zakona i obaveštajne poslove Si-En-Ena.

Miler je naveo da će Maduro i Flores verovatno biti klasifikovani kao pritvorenici pod "specijalnim administrativnim merama", držani pod visokim obezbeđenjem i moguće izolovani jedno od drugog.

U ovoj ustanovi, koja je izgrađena 90-ih godina prošlog veka kako bi se rešio problem preopterećenosti zatvora, nalaze se, između ostalih, i pevač R. Keli, saučesnica Epstajna, Gilejn Maksvel, nekadašnji kripto-mag Sam Benkman-Frid, muzičar Šon "Didi" Kombs, a tu je uoči suđenja bio smešten i vođa narko kartela Ismael "El Majo" Zambada Garsija.

"Na tom mestu je veoma teško biti zatvorenik", izjavio je krajem 2024. godine na sudu Kombsov advokat, Mark Agnifilo.

On je, takođe, sudijama rekao da će njegovom klijentu biti teško da se pripremi za suđenje ukoliko bude smešten u tu ustanovu.

Nasilje, nestanci struje i nehigijena

Kako navodi Si-En-En, stalnu pretnju u ovom objektu predstavlja nasilje, a jedan zatvorenik je u junu 2024. izboden na smrt, dok je drugi smrtno stradao u tuči mesec dana kasnije.

Problem su i nestanci struje, pa je zatvor zbog toga 2019. nedelju dana bio u gotovo potpunom mraku, po izuzetno niskim temperaturama, podseća CNN.

Ministarstvo pravde je zbog ovog incidenta otvorilo istragu, čiji rezultat je bila nagodba od 10 miliona dolara za 1.600 zatvorenika pogođenih nestankom struje.