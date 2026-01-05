Slušaj vest

Najmanje 30 seljana je ubijeno, a nekoliko oteto tokom napada naoružane grupe na jedno selu u severnoj nigerijskoj državi Niger, saopštila je danas policija što je najnoviji takav slučaj u ciklusu smrtonosnog nasilja u tom regionu gde haraju bande u borbi za vlast.

Naoružani ljudi su u subotu uveče upali u selo Kasuvan-Dadži i otvorili vatru. Sravnili su sa zemljom seosku pijacu i nekoliko kuća.

Stanovnici su procenili broj žrtava na 37 i rekli da bi mogao biti mnogo veći jer su neki ljudi nestali. Stanovnici su takođe rekli da snage bezbednosti još nisu stigle u to područje, što protivreči tvrdnji policije da su rasporedili policajce da traže otete.

Stefan Kabirat, portparol Katoličke crkve Kontagorske eparhije gde se dogodio napad, rekao je da su naoružani ljudi ubili više od 40 ljudi i da su oteti i odrasli i deca.

Preživeli su previše uplašeni da odu po tela posle napada koji je trajao tri sata.

Takvi napadi su česti u Nigeriji, najnaseljenijoj zemlji Afrike, gde desetine bandi u borbi za vlast ciljaju udaljene zajednice gde nema policije.

Subotnji napad u selu Kasuvan-Dadži dogodio se u blizini zajednice Papiri, gde je u novembru iz katoličke škole oteto više od 300 učenika i njihovih nastavnika. Napadači su tada stigli su iz Nacionalnog parka, rekla je policija, ukazujući na uobičajenu praksu da napušteni prostrani šumski rezervati služe kao skrovišta za naoružane bande.