OLUJA "FRENSIS" U ŠPANIJI Izdat meteoalarm za devet regiona, oblast Malage u "crvenom"
Španska meteorološka agencija (Aemet) izdala je danas meteo alarm u devet autonomnih regiona zbog oluje Frensis, prenosi "Pais".
Crveni meteo alarm je na snazi u regionu Malaga, gde je stanovništvu poslata SMS poruka da budu izuzetno oprezni i izbegavaju nepotrebna putovanja.
Istovremeno se ukazuje na „vanrednu opasnost“ od bujičnih kiša koje bi mogle da premaše 120 litara po kvadratnom metru.
Upozorenja se nižu
U provinciji Alikante važi narandžasto upozorenje, dok je za ostale regione izdat žuti meteo alarm u Aragonu, Kastilji i Leonu, Kastilji-La Manči, Kataloniji, Galiciji, kao i Madridu, La Riohi i Seuti.
Kako pokazuju podaci službi za hitne slučajeve, u Andaluziji je od subote uveče prijavljeno skoro 100 incidenata povezanih sa obilnim padavinama.
U Kadizu je najgore pogođeno područje Kampo de Gibraltar, gde je reka Hazgarganta premašila svoj rekordni nivo.
Usled njenog izlivanja poplavljena su ruralna područja i zatvoreni neki putevi.
Vanredna situacija
Gradsko veće je aktiviralo plan za vanredne situacije.
Trenutno se oluja Frensis nalazi u Kadiskom zalivu, u blizini Gibraltarskog moreuza.
Najobilnije padavine danas se očekuju u južnoj i jugoistočnoj trećini Iberijskog poluostrva, gde je već palo preko 80 litara po kvadratnom metru u oblasti Gibraltarskog moreuza i provinciji Malaga, kao i oko grada Kabo de la Nao u Alikanteu, gde je količina kiše premašila 100 litara po kvadratnom metru, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.
Španska meteorološka agencija prognozirala je da će kiša sutra postepeno prestati, naveo je list.
