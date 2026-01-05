Slušaj vest

Španska meteorološka agencija (Aemet) izdala je danas meteo alarm u devet autonomnih regiona zbog oluje Frensis, prenosi "Pais".

Crveni meteo alarm je na snazi u regionu Malaga, gde je stanovništvu poslata SMS poruka da budu izuzetno oprezni i izbegavaju nepotrebna putovanja.

Istovremeno se ukazuje na „vanrednu opasnost“ od bujičnih kiša koje bi mogle da premaše 120 litara po kvadratnom metru.

Upozorenja se nižu

U provinciji Alikante važi narandžasto upozorenje, dok je za ostale regione izdat žuti meteo alarm u Aragonu, Kastilji i Leonu, Kastilji-La Manči, Kataloniji, Galiciji, kao i Madridu, La Riohi i Seuti.

Kako pokazuju podaci službi za hitne slučajeve, u Andaluziji je od subote uveče prijavljeno skoro 100 incidenata povezanih sa obilnim padavinama.

U Kadizu je najgore pogođeno područje Kampo de Gibraltar, gde je reka Hazgarganta premašila svoj rekordni nivo.

Usled njenog izlivanja poplavljena su ruralna područja i zatvoreni neki putevi.

Vanredna situacija

Gradsko veće je aktiviralo plan za vanredne situacije.

Trenutno se oluja Frensis nalazi u Kadiskom zalivu, u blizini Gibraltarskog moreuza.

Najobilnije padavine danas se očekuju u južnoj i jugoistočnoj trećini Iberijskog poluostrva, gde je već palo preko 80 litara po kvadratnom metru u oblasti Gibraltarskog moreuza i provinciji Malaga, kao i oko grada Kabo de la Nao u Alikanteu, gde je količina kiše premašila 100 litara po kvadratnom metru, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.

Španska meteorološka agencija prognozirala je da će kiša sutra postepeno prestati, naveo je list.