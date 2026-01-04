KAŽU DA JE POSREDI RUSKA PROPAGANDA

Ukrajinske Vazdušno-desantne snage demantovale su večeras izveštaje Rusije o zauzimanju grada Rodinsko u Donjeckoj oblasti.

Ukrajinski vojnici i dalje drže odbranu unutar Rodinskog i na njenim obodima, saopštila je ukrajinska vojska.

Isti dan, 1. Azovski korpus Nacionalne garde objavio je sličnu izjavu, precizirajući da jedinice 20. i 14. brigade Nacionalne garde, kao i 132. odvojeni izviđački bataljon, drže položaje unutar grada.

Rusko ministarstvo odbrane je 2. januara govorilo o zauzimanju Rodinskog, zajedno sa Mirogradom i još dva sela.

Rodinske se nalazi severno od Pokrovska, ključnog bojnog mesta u Donjeckoj oblasti i konstantno jednog od žarišta na liniji fronta.

Smešteno duž nekada glavnog ukrajinskog logističkog pravca ka Pokrovsku, Rodinsko je bilo mesto teških borbi od leta 2025. godine, kada su ruske snage prišle velikoj rudarskoj jami na istočnim obodima grada.

"Ruska propaganda nastavlja da širi lažne tvrdnje o situaciji na frontu u blizini grada Rodinsko“, navodi se u saopštenju Vazdušno-desantnih snaga.

"Kontrola nad ključnim položajima je očuvana. Neprijatelj trpi značajne gubitke u ljudstvu i opremi."

Kijev Independent nije mogao da potvrdi te izveštaje. Prema projektu za mapiranje ukrajinskih vojnih analitičara "Deep State", Rodinsko se nalazi u sivoj zoni između teritorija koje su obe strane potvrdile kao sporne.