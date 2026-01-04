Slušaj vest

U jugozapadnom Berlinu veliki broj kuća i lokala je bez struje, nakon što su visokonaponski dalekovodi oštećeni u požaru, za šta su gradske vlasti optužile "levičarske ekstremiste". Požar je izbio u subotu ujutru na kablovskom mostu preko kanala Teltov, u blizini elektrane Lihterfelde, prema saopštenju lokalnih vlasti.

U početku je preko 45.000 domaćinstava i 2.200 preduzeća u četiri okruga bilo bez struje.

Franciska Gifi, gradska senatorka za ekonomska pitanja, opisala je incident kao "posebno ozbiljan nestanak struje koji je pogodio desetine hiljada domaćinstava i preduzeća, uključujući ustanove za negu, bolnice, brojne socijalne ustanove i kompanije".

Iako je struja stigla u hiljade domaćinstava do danas, mnoga druga će verovatno ostati bez struje do četvrtka, procenjuju vlasti Nemačke.

Incident se istražuje kao mogući čin podmetanja požara. Vlasti su ga uporedile sa sličnim nestankom struje prošlog septembra u jugoistočnom Berlinu, kada su radikalni aktivisti preuzeli odgovornost.

"Počinioci su bili očigledno levičarski ekstremisti. Neprihvatljivo je da su još jednom očigledno levičarski ekstremisti napali našu elektroenergetsku mrežu i time ugrozili ljudske živote", rekao je gradonačelnik Berlina Kaj Vegner.