"MESECIMA SMO PLANIRALI HAPŠENJE MADURA": FBI, DEA i američko ministarstvo otkrili zašto je "tek sada" došlo do hvatanja predsednika Venecuele
Ministarstvo pravde SAD saopštilo je večeras u zajedničkoj izjavi sa FBI i Agencijom za borbu protiv narkotika (DEA) da je operacija "hapšenja" predsednika Venecuele Nikolasa Madura mesecima planirana i da je sprovedena tek nakon što su iscrpljene "sve zakonske mogućnosti da se slučaj reši mirnim putem".
"Ministarstvo odbrane predvodilo je ovaj izuzetan poduhvat", navodi se u saopštenju koje je na internetu objavio direktor FBI-ja Kaš Patel. "Ne možemo dovoljno da zahvalimo našim hrabrim vojnim herojima.“
U saopštenju se dodaje da su "specijalizovani pripadnici FBI-ja i DEA, uključujući taktičke i transportne timove, radili zajedno sa Ministarstvom rata i advokatima Ministarstva pravde, kao i drugim sektorima tog ministarstva, kako bi se obezbedilo sigurno kretanje, kontrola i prebacivanje dva visokorizična osumnjičena“.
Ministarstvo pravde je takođe navelo da je operacija bila „besprekorno izvedena“ i da je uključivala „intenzivnu saradnju i međusobno poverenje unutar tima predsednika Trampa“.
"SAD su iskoristile svaku zakonsku mogućnost da se ovaj slučaj reši mirno. Te mogućnosti su više puta odbijene. Odgovornost za ovaj ishod u potpunosti snose oni koji su odlučili da nastave sa kriminalnim delovanjem umesto da od toga odustanu“, navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/CNN/P.V.)