Ministarstvo pravde SAD saopštilo je večeras u zajedničkoj izjavi sa FBI i Agencijom za borbu protiv narkotika (DEA) da je operacija "hapšenja" predsednika Venecuele Nikolasa Madura mesecima planirana i da je sprovedena tek nakon što su iscrpljene "sve zakonske mogućnosti da se slučaj reši mirnim putem".

"Ministarstvo odbrane predvodilo je ovaj izuzetan poduhvat", navodi se u saopštenju koje je na internetu objavio direktor FBI-ja Kaš Patel. "Ne možemo dovoljno da zahvalimo našim hrabrim vojnim herojima.“

U saopštenju se dodaje da su "specijalizovani pripadnici FBI-ja i DEA, uključujući taktičke i transportne timove, radili zajedno sa Ministarstvom rata i advokatima Ministarstva pravde, kao i drugim sektorima tog ministarstva, kako bi se obezbedilo sigurno kretanje, kontrola i prebacivanje dva visokorizična osumnjičena“.

Ministarstvo pravde je takođe navelo da je operacija bila „besprekorno izvedena“ i da je uključivala „intenzivnu saradnju i međusobno poverenje unutar tima predsednika Trampa“.