Očekuje se da će se predsednik Venecuele Nikolas Maduro sutra prvi put pojaviti pred sudom, a njegov pravni tim će verovatno tvrditi da je njegovo hapšenje prekršilo međunarodno pravo, rekao je viši pravni analitičar CNN i bivši tužilac Eli Honig.

U opsežnoj vojnoj operaciji sprovedenoj tokom noći, pripadnici američke vojske oteli su Madura i njegovu suprugu u predsedničkom kompleksu u Karakasu i prebacili ih u Njujork, gde će se u ponedeljak u 18.00 pojaviti pred saveznim sudijom.

Madurov pravni tim će, prema Honigovim rečima, takođe verovatno isticati da venecuelanski lider ima „suvereni imunitet, što znači da ne može biti krivično gonjen za postupke koje je preduzimao kao šef strane države“.

Teško je precizno proceniti kako će se pravni postupak odvijati, naveo je Honig, jer „nikada nismo videli situaciju koja je potpuno ista kao ova“.

Foto: Bob Daemmrich / Alamy / Profimedia

On je ukazao da je najbliži presedan slučaj panamskog lidera Manuela Norijege, koji je početkom devedesetih godina u Majamiju krivično gonjen i osuđen zbog trgovine drogom. Norijega je, kako je rekao Honig, iznosio slične argumente.

Uprkos tome, Honig smatra da je malo verovatno da će sudija odbaciti predmet, zbog postojećih presedana koji izvršnoj vlasti daju ovlašćenja da donosi odluke o vojnim akcijama. Maduro se procesuira pred Okružnim sudom SAD za Južni okrug Njujorka.

„Radio sam u tom tužilaštvu“, rekao je Honig. „Ima veoma dugu istoriju suđenja nekima od najzloglasnijih gangstera, terorista i narkodilera na svetu.“

Eli Honig je američki pravni stručnjak, bivši savezni tužilac u Južnom okrugu Njujorka, gde je uspešno procesuirаo više od 100 članova mafijaških porodica Lukeze i Gambino, za ubistva, iznude i druge teške kriminalne delikte.