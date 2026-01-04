Slušaj vest

Premijerka Danske Mete Frederiksen poručila je večeras američkom predsedniku Donaldu Trampu da "prestane sa pretnjama oko Grenlanda" i da "apsolutno nema smisla govoriti o potrebi da se Grenland pripoji drugoj državi“.

Ona je naglasila da nijedna država nema pravo da aneksira bilo koju od zemalja danskog kraljevstva.

Istakla je da je Danska, a time i Grenland, članica NATO i da su za njih na snazi bezbednosne garancije saveza. Postoji i odbrambeni sporazum sa SAD koji omogućava pristup Grenlandu, a Danska je dodatno povećala ulaganja u bezbednost u Arktiku, preneo je BBC.

"Stoga snažno pozivam na prestanak pretnji prema istorijski bliskom savezniku i prema narodu koji je jasno rekao da nije na prodaju", rekla je Frederiksen.

Ranije je danski ambasador u SAD podsetio da su dve zemlje saveznici i da Danska očekuje poštovanje svog teritorijalnog integriteta.

Grenland ima oko 57.000 stanovnika i uživa široku autonomiju od 1979. godine, dok su odbrana i spoljnopolitičke odluke i dalje u nadležnosti Danske. Iako većina Grenlanđana podržava eventualnu nezavisnost, ankete pokazuju veliki otpor prema pripajanju drugoj državi.

Nešto ranije u toku dana, Donald Tramp je rekao da je "Vašingtonu apsolutno potreban Grenland".

(Kurir.rs/BBC/P.V.)

