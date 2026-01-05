OVAKO JE KIM DŽONG UN TESTIRAO HIPERSONIČNE RAKETE! Severna Koreja objavila fotografije i prenela poruku vođe (FOTO)
Severnokorejski vođa Kim Džong Un, koji je tokom vikenda prisustvovao probama hipersoničnih raketa, istakao je potrebu Severne Koreje za jačanjem kapaciteta za nuklearno odvraćanje, javila je jutros državna agencija KCNA.
Severna Koreja je izvestila o vežbi dan nakon što su njeni susedi saopštili da su primećena višestruka lansiranja balističkih raketa i optužili Pjongjang za provokacije.
- Moramo kontinuirano da unapređujemo vojna sredstva - izjavio je Kim.
Probe su bile u nedelju, samo nekoliko sati pre nego što je južnokorejski predsednik otputovao u Kinu, na sastanak sa kineskim predsednikom.
Kako se navodi, cilj vežbe bio je da ispita spremnost hipersoničnog sistema naoružanja, poboljša operativne veštine raketnih trupa i proceni operativne sposobnosti.
(Kurir.rs/Beta-AP)