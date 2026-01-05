Slušaj vest

U Kini je zabeleženo u proseku 198 miliona međuregionalnih putovanja dnevno, tokom trodnevne novogodišnje proslave koja se završila u subotu, što predstavlja povećanje od 19,62 odsto u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci objavljeni danas.

Ukupan broj putovanja tokom praznika dostigao je 595 miliona, što pokazuje snažnu potražnju za putovanjima, navodi Ministarstvo saobraćaja.

Putovanja vozilima i dalje su bila glavni način prevoza, sa protokom putnika od 539 miliona putovanja tokom praznika. Dnevni saobraćaj putnika porastao je za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Železnički prevoz zabeležio je najbrži rast među glavnim vrstama prevoza, sa prosečnim dnevnim povećanjem od 52,66 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Istovremeno, zabeleženo je više od 6,61 miliona prekograničnih putovanja tokom trodnevnog novogodišnjeg perioda.

Prosečan dnevni broj prekograničnih putovanja porastao je za 28,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopštila je Nacionalna uprava za imigracije.