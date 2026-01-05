Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp sinoć je avionu "Er fors uan", prilikom povratka sa svog imanja Mar-a-Lago na Floridi u Vašington, govorio o globalnim krizama.

Kijev post navodi da je Putinova tvrdnja nakratko uzdrmala delikatne mirovne pregovore o Ukrajini.

- Ne verujem da se taj napad dogodio - kazao je Tramp novinarima, dodajući da su američki zvaničnici u međuvremenu utvrdili da Ukrajinci nisu ciljali Putinovu rezidenciju, što je suprotno izveštaju iz Moskve, a značajno je ublažilo i raniju Trampovu reakciju na Putinovu tvrdnju.

Tramp je priznao da je prvobitno prihvatio i preneo Putinovu verziju događaja, nakon telefonskog razgovora sa šefom Kremlja, ali je rekao da je u ovom slučaju bio bitan kontekst toga što je učinio.

- Jer niko u tom trenutku nije znao (šta se desilo). To je bio prvi put da smo čuli za to. Putin je rekao da je njegova kuća napadnuta. Ne verujemo da se to dogodilo - objasnio je Tramp.

Sergej Lavrov, ruski ministar spoljnih poslova, prošle nedelje je tvrdio da su ukrajinski dronovi lansirani na državnu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti Rusije i da ih je presrela protivvazdušna odbrana.

Ukrajina je brzo negirala odgovornost, a evropski zvaničnici su nezvanično odbacili tu tvrdnju kao pokušaj ometanja pregovora.