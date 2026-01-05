NJEGA JE TRAMP NAZVAO BOLESNIKOM KOJI DILUJE KOKAIN! Oglasio se predsednik Kolumbije: Moje ime se ne pojavljuje u sudskim dokumentima (FOTO)
Kolumbijski predsednik Gustavo Petro odbacio je pretnje američkog predsednika Donalda Trampa i optužbe da je povezan sa trgovinom drogom, nakon što je šef Bele kuće zapretio Kolumbiji vojnom akcijom po ugledu na napad SAD na Venecuelu.
Trump je sinoće pred novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan" izjavio da Kolumbijom "upravlja bolesni čovek koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga u SAD", dodavši da to "neće još dugo trajati".
On je zapretio i da bi Kolumbija mogla da postane nova meta američkih vojnih dejstava u regionu.
Petro je optužbe odlučno odbacio.
- Moje ime se ne pojavljuje u sudskim dokumentima - poručio je kolumbijski predsjednik.
On se direktno obratio Trampu.
- Prestanite da me klevećete, gospodine Tramp - napisao je Petro na društvenoj mreži X.
U istoj objavi Petro je poručio da se na takav način ne preti "latinoameričkom predsjedniku koji je proizašao iz oružane borbe, a potom i iz borbe kolumbijskog naroda za mir".
Petro je poslednjih dana otvoreno kritikovao Trampovu administraciju zbog vojnog delovanja u Latinskoj Americi.
Posebno je osudio američku operaciju u Venecueli, optuživši Vašington da je Nikolasa Madura oteo "bez ikakve pravne osnove".
U kasnijoj objavi na X u nedelju, Petro je dodatno pooštrio retoriku.
- Prijatelji ne bombarduju - poručio je kolumbijski predsjednik, jasno se distancirajući od američkog pristupa rešavanju kriza u regionu.
(Kurir.rs/Index)