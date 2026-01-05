OBJAVA GUSTAVA PETRA NAKON AMERIČKIH UDARA U VENECUELI

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro odbacio je pretnje američkog predsednika Donalda Trampa i optužbe da je povezan sa trgovinom drogom, nakon što je šef Bele kuće zapretio Kolumbiji vojnom akcijom po ugledu na napad SAD na Venecuelu.

Trump je sinoće pred novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan" izjavio da Kolumbijom "upravlja bolesni čovek koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga u SAD", dodavši da to "neće još dugo trajati".

On je zapretio i da bi Kolumbija mogla da postane nova meta američkih vojnih dejstava u regionu.

Petro je optužbe odlučno odbacio.

- Moje ime se ne pojavljuje u sudskim dokumentima - poručio je kolumbijski predsjednik.

On se direktno obratio Trampu.

- Prestanite da me klevećete, gospodine Tramp - napisao je Petro na društvenoj mreži X.

U istoj objavi Petro je poručio da se na takav način ne preti "latinoameričkom predsjedniku koji je proizašao iz oružane borbe, a potom i iz borbe kolumbijskog naroda za mir".

Petro je poslednjih dana otvoreno kritikovao Trampovu administraciju zbog vojnog delovanja u Latinskoj Americi.

Posebno je osudio američku operaciju u Venecueli, optuživši Vašington da je Nikolasa Madura oteo "bez ikakve pravne osnove".

