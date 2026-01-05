Presuda zbog sajber-nasilja nad Brižit Makron, osam muškaraca i dve žene, u dobi od 41 do 60 godina, proglašeni krivim
DESET OSOBA PROGLAŠENO KRIVIM ZBOG SAJBER-ZLOSTAVLJANJA
DONETA PRESUDA ZBOG NASILJA NAD BRIŽIT MAKRON! Lažne tvrdnje da je supruga francuskog predsednika transrodna osoba koja je rođena kao muškarac (FOTO)
Deset osoba proglašeno je krivim za sajber-nasilje nad prvom damom Francuske, Brižit Makron.
Pravni postupak pokrenut je zbog lažnih tvrdnji da je supruga francuskog predsednika transrodna osoba koja je rođena kao muškarac.
Osam muškaraca i dve žene, u dobi od 41 do 60 godina, bili su optuženi da su objavljivali brojne zlonamerne i transfobične komentare o Brižit Makron u vezi sa njenim polom i seksualnošću.
Brižit Makron tokom posete Kini Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Christian Liewig -pool / Sipa Press / Profimedia
Takođe su optuženi da su povezivali razliku u godinama između Brižit Makron (72) i njenog supruga, predsednik Francuske Emanuela Makrona (48) sa pedofilijom.
Par, koji je u braku od 2007. godine, prvi put se upoznao u srednjoj školi, gde je on bio učenik, a ona nastavnica.
(Kurir.rs/Telegraf)
