Deset osoba proglašeno je krivim za sajber-nasilje nad prvom damom Francuske, Brižit Makron.

Pravni postupak pokrenut je zbog lažnih tvrdnji da je supruga francuskog predsednika transrodna osoba koja je rođena kao muškarac.

Osam muškaraca i dve žene, u dobi od 41 do 60 godina, bili su optuženi da su objavljivali brojne zlonamerne i transfobične komentare o Brižit Makron u vezi sa njenim polom i seksualnošću.

Brižit Makron tokom posete Kini Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Christian Liewig -pool / Sipa Press / Profimedia

Takođe su optuženi da su povezivali razliku u godinama između Brižit Makron (72) i njenog supruga, predsednik Francuske Emanuela Makrona (48) sa pedofilijom.

Par, koji je u braku od 2007. godine, prvi put se upoznao u srednjoj školi, gde je on bio učenik, a ona nastavnica.

(Kurir.rs/Telegraf)

