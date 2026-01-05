Slušaj vest

Kuća američkog potpredsednika Džej Di Vensa u Sinsinatiju u Ohaju je napadnuta!

Napad se dogodio u noći između nedelje i ponedeljka, a osumnjičeni je priveden.

Incident se dogodio u kući Trampovog potpredsednika u naselju "Ist Volnat Hils".

Američka Tajna služba pozvala je policiju u 12:15 iza ponoći, nakon što je uočila osobu koja "trči prema istoku".

U ovom trenutku nema detalja o napadu, ali su na kući navodno polupani prozori...

Navodno Džej Di Vens i njegova porodica nisu bili u kući kada je izvršen napad.