Napad na kuću Trampovog potpredsednika Džej Dija Vensa u Ohaju, osumnjičeni priveden, na kući navodno polupani prozori
OSUMNJIČENI PRIVEDEN
NAPAD NA KUĆU TRAMPOVOG POTPREDSEDNIKA, PRVI SNIMCI! Američka Tajna služba pozvala policiju, POLUPANI PROZORI, uočena osoba koja "trči" (FOTO, VIDEO)
Kuća američkog potpredsednika Džej Di Vensa u Sinsinatiju u Ohaju je napadnuta!
Napad se dogodio u noći između nedelje i ponedeljka, a osumnjičeni je priveden.
Incident se dogodio u kući Trampovog potpredsednika u naselju "Ist Volnat Hils".
Džej Di Vens i Donald Tramp Foto: AP Susan Walsh, AP Alex Brandon, AP Kevin Lamarque
Američka Tajna služba pozvala je policiju u 12:15 iza ponoći, nakon što je uočila osobu koja "trči prema istoku".
U ovom trenutku nema detalja o napadu, ali su na kući navodno polupani prozori...
Navodno Džej Di Vens i njegova porodica nisu bili u kući kada je izvršen napad.
(Kurir.rs/Telegraf)
