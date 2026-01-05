Slušaj vest

Teheran je danas optužio Izrael da "seje podele" i narušava nacionalno jedinstvo Irana, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio podršku protestima u toj zemlji, piše izraelski list Tajms of Izrael.

"Cionistički režim je odlučan da iskoristi svaku priliku da poseje podele i naruši naše nacionalno jedinstvo, i moramo ostati budni", izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai.

Dodao je da izraelski i američki lideri "podstiču na nasilje".

Najmanje 16 osoba je ubijeno tokom nedelje nemira u Iranu, saopštile su juče grupe za ljudska prava.

Najmanje 16 osoba je ubijeno tokom nedelje nemira u Iranu, saopštile su juče grupe za ljudska prava.

Protesti se događaju širom zemlje, a praćeni su okršajima demonstranata i snaga bezbednosti.

Netanjahu je juče rekao da se Izraelci "poistovećuju sa borbom" Iranaca.

Netanjahu je juče rekao da se Izraelci "poistovećuju sa borbom" Iranaca.

"Vlada Izraela, država Izrael i moja sopstvena politika - poistovećujemo se sa borbom iranskog naroda, sa njegovim težnjama za slobodom i pravdom. Sasvim je moguće da se nalazimo u trenutku kada iranski narod uzima svoju sudbinu u svoje ruke", rekao je Netanjahu.