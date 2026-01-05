Slušaj vest

Akcije američkih naftnih kompanija snažno su porasle u ponedeljak, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp najavio da će revitalizovati energetski sektor Venecuele posle hapšenja Nikolasa Madura tokom vikenda, preneo je Blumberg.

Akcije Ševrona skočile su i do 6,3 odsto, što predstavlja njihov najveći dnevni rast od aprila.

Ševron je trenutno jedina velika američka naftna kompanija koja posluje u Venecueli, i to na osnovu posebne dozvole američkih vlasti.

Rast su zabeležile i akcije KonokoFilipsa i Ekson Mobila, dok su tri najveće svetske kompanije za naftne usluge — Haliburton, SLB i Bejker Hjuz — ojačale za više od pet procenata.

Američke naftne kompanije investiraće milijarde dolara u obnovu zapuštene energetske infrastrukture Venecuele

Tramp je poručio da će američke naftne kompanije investirati milijarde dolara u obnovu zapuštene energetske infrastrukture Venecuele, sa ciljem da se naftni sektor te zemlje vrati na nekadašnji nivo proizvodnje.

Ševron, koji je ostao prisutan u Venecueli i nakon nacionalizacije stranih naftnih kompanija početkom veka, trenutno je u najpovoljnijoj poziciji među globalnim energetskim gigantima da prvi iskoristi eventualno širenje američkog pristupa najvećim svetskim rezervama sirove nafte.

Tramp: Imaćemo najveće naftne kompanije na svetu

Venecuela duguje KonokoFilipsu više od osam milijardi dolara, dok Ekson i dalje potražuje oko milijardu dolara, što su potvrdile međunarodne arbitraže nakon nacionalizacije imovine.

„Imaćemo naše velike američke naftne kompanije, najveće na svetu, koje će doći, uložiti milijarde dolara, obnoviti teško oštećenu naftnu infrastrukturu i početi da zarađuju novac za zemlju“, rekao je Tramp u subotu.

Venecuela proizvodi tešku sirovu naftu, ključnu za američke rafinerije duž obale Meksičkog zaliva. Akcije kanadskih kompanija za naftni pesak, koje proizvode sličnu naftu, pale su u ponedeljak.

„Potpun oporavak bi mogao da traje godinama“

Potpuni oporavak naftne industrije Venecuele mogao bi da traje godinama i da košta više od 100 milijardi dolara, ocenio je Fransisko Monaldi sa Univerziteta Rajs.

Godine korupcije, nedostatak investicija i američke sankcije dovele su do urušavanja infrastrukture, dok je Kina bila glavni kupac venecuelanske nafte.

Ševron trenutno proizvodi oko 20 odsto nafte u Venecueli pod režimom ublaženih sankcija i nastavlja isporuke američkim rafinerijama. Kompanija je saopštila da posluje bez prekida i u skladu sa svim propisima.

Venecuela ima najveće rezerve nafte na svetu, ali trguje manje od 1%

Iako ima najveće svetske rezerve nafte, Venecuela danas učestvuje sa manje od jedan odsto u globalnoj ponudi.

Nije izvesno koliko su velike naftne kompanije spremne da ulažu zbog pravne i fiskalne neizvesnosti. KonokoFilips je ocenio da je prerano govoriti o budućim aktivnostima, dok je Ekson naveo da bi bio oprezan zbog ranijih zaplena imovine.

Akcije Enija i Repsola porasle su u Evropi, dok su akcije francuske kompanije sa interesima u Venecueli skočile i do 14 odsto.