Slušaj vest

Ujedinjeni Arapski Emirati sa izuzetnom zabrinutošću prate najnovija dešavanja u Jemenu i izražavaju žaljenje zbog aktuelne eskalacije, upućujući poziv bratskom jemenskom narodu da da prednost mudrosti, pokaže uzdržanost i da uloži napore u uspostavljanju i očuvanju bezbednosti i stabilnosti u zemlji.

Polazeći od svoje trajne i dosledne posvećenosti bezbednosti, stabilnosti i prosperitetu Jemena i regiona, Ujedinjeni Arapski Emirati naglašavaju značaj zaustavljanja eskalacije, davanja prednosti dijalogu u odnosu na konfrontaciju, kao i rešavanja postojećih nesuglasica među bratskim jemenskim stranama kroz međusobno razumevanje i postizanje saglasnosti o održivim političkim rešenjima. Ovakvom procesu potrebno je pristupiti racionalno i odgovorno, stavljajući u prvi plan interese otadžbine i njenih građana, uz izgradnju, stabilnost i prosperitet kao prioritetne ciljeve.

Država Ujedinjeni Arapski Emirati ponovo ističu da smirivanje tenzija i dijalog predstavljaju najefikasniji put za prevazilaženje aktuelnih izazova, što će doprineti učvršćivanju stabilnosti u Jemenu i regionu i ostvarenju težnji njihovih naroda ka bezbednosti i prosperitetu.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaBUKTI KRVAVI "PROKSI" RAT PORED NAJVAŽNIJEG MORSKOG PUTA! Dve regionalne vojne sile ukrstile MAČEVE, objavljeni zastrašujući snimci BORBI! (MAPA/VIDEO)
Jemen
PlanetaVAZDUŠNI UDARI SAUDIJSKE ARABIJE NA JEMEN! Gađano oružje i vojna vozila u luci Mukala, isporučeni iz UAE separatistima, Rijad prvi put DIREKTNO OPTUŽIO EMIRATE!
Jemen na karti sveta
InfoBizŠta ako ADNOC kupi ruski deo NIS-a? Nisu zavisni od ruske nafte kao MOL, može da dobro da izađe, ali ima i začkoljica
NIS ADNOC Rafinerija
PlanetaGLAVNI TRAMPOV ČOVEK ZA ZAVRTANJE RUKU SA ZELENSKOG PREŠAO NA RUSE! Zvaničnik Pentagona psovao tokom posete Kijevu, sada je OČI U OČI sa Putinovim timom (FOTO)
Danijel Driskol