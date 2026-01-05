Slušaj vest

Ujedinjeni Arapski Emirati sa izuzetnom zabrinutošću prate najnovija dešavanja u Jemenu i izražavaju žaljenje zbog aktuelne eskalacije, upućujući poziv bratskom jemenskom narodu da da prednost mudrosti, pokaže uzdržanost i da uloži napore u uspostavljanju i očuvanju bezbednosti i stabilnosti u zemlji.

Polazeći od svoje trajne i dosledne posvećenosti bezbednosti, stabilnosti i prosperitetu Jemena i regiona, Ujedinjeni Arapski Emirati naglašavaju značaj zaustavljanja eskalacije, davanja prednosti dijalogu u odnosu na konfrontaciju, kao i rešavanja postojećih nesuglasica među bratskim jemenskim stranama kroz međusobno razumevanje i postizanje saglasnosti o održivim političkim rešenjima. Ovakvom procesu potrebno je pristupiti racionalno i odgovorno, stavljajući u prvi plan interese otadžbine i njenih građana, uz izgradnju, stabilnost i prosperitet kao prioritetne ciljeve.

Država Ujedinjeni Arapski Emirati ponovo ističu da smirivanje tenzija i dijalog predstavljaju najefikasniji put za prevazilaženje aktuelnih izazova, što će doprineti učvršćivanju stabilnosti u Jemenu i regionu i ostvarenju težnji njihovih naroda ka bezbednosti i prosperitetu.