Slušaj vest

U njujorškom sudu na Menhetnu upravo je počelo saslušanje svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores.

Nikolas Maduro je upravo ušao u sud i rukuje se sa svojim advokatima.

Nosi narandžastu košulju i plavu gornju majicu, bež pantalone i narandžaste papuče. Takođe ima slušalice kako bi mogao da čuje prevod.

Njegova supruga, Silija Flores, sedi dva mesta dalje, noseći sličnu zatvorsku odeću.

Sudija je takođe ušao.

Postupak je sada počeo u sudnici Danijela Patrika Mojnihana na Menhetnu.

Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores prvi put se pojavljuju pred saveznim sudom kako bi se suočili sa optužbama za narkoterorizam.

Optužbe sa kojima se suočava bračni par

Evo podsetnika na optužbe sa kojima se suočavaju:

Zavera za narkoterorizam;

Zavera za uvoz kokaina;

Posedovanje mitraljeza i razornih naprava;

Zavera za posedovanje mitraljeza i razornih naprava.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Maduro se izjasnio da nije kriv i rekao sudu: „Ja sam pristojan čovek“

Sudija Helerštajn je zamolio Madura da potvrdi svoj identitet. Ustajući, Maduro je odgovorio na španskom, potvrđujući svoje ime i rekavši da je predsednik Venecuele.

„Biće vremena i mesta da se sve ovo razmotri“, rekao je sudija.

„U ovom trenutku želim da znam samo jednu stvar: Da li ste vi Nikolas Maduro?“, upitao je sudija. Maduro je potvrdio da je to njegovo ime.

Pre toga, Maduro je nastavio da objašnjava na španskom. Prevodilac je u njegovo ime, između ostalog, rekao: „Uhvaćen sam u svom domu u Karakasu, Venecuela.“

Sudija obaveštava Madura o njegovim pravima.

„Sve što kažete može biti upotrebljeno protiv vas“, rekao je sudija.

Helerštajn je pitao da li Maduro želi da iskoristi svoje pravo da se optužnica pročita na sudu.

Maduro je, preko prevodioca, rekao: „Prvi put je imam u rukama.“ Takođe je rekao da bi je radije sam pročitao.

„Nevin sam, nisam kriv. Ja sam pristojan čovek“, rekao je Maduro sudiji.

„Ja sam pristojan čovek“, rekao je Maduro.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Poznato ko zastupa Madura i njegovu suprugu

Nikolasa Madura danas na sudu zastupa Beri Polak, iskusni američki advokat za krivično pravo koji trenutno zastupa Džulijana Asanža i bio je uključen u sporazum o priznanju krivice za njegovo puštanje na slobodu prošlog leta.

Madurovu suprugu, Siliju Flores, zastupa Mark Doneli, advokat za kriminalna pitanja sa sedištem u Hjustonu i bivši tužilac Ministarstva pravde SAD, čija biografija pokazuje da govori španski.