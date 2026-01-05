Slušaj vest

Na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN-a Kina i Rusija oštro su osudile američku vojnu akciju u Venecueli, dok je SAD branio svoje postupke kao legitimnu operaciju sprovođenja zakona. Rasprava je razotkrila duboke podele među svetskim silama nakon hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores.

Kina: SAD ne može biti svetski policajac

Kineski predstavnik pri UN-u, Fu Cong, optužio je Sjedinjene Države za grubo kršenje međunarodnog prava.

„Kao stalna članica Saveta, SAD je zanemario ozbiljne zabrinutosti međunarodne zajednice, bezobzirno pogazio suverenitet, bezbednost, kao i legitimna prava i interese Venecuele, te ozbiljno prekršio načela suverene jednakosti“, izjavio je Fu.

Naglasio je da se nijedna država ne može nametati kao globalni autoritet.

„Nijedna zemlja ne može se ponašati kao svetski policajac, niti se ijedna država može smatrati međunarodnim sudijom.“

Kina je takođe uputila jasan poziv SAD-u da odmah oslobodi Madura i njegovu suprugu.

Foto: DEREK FRENCH/EPA

Rusija: Povratak u eru bezakonja i dominacije silom

Ruski ambasador Vasilij Nebenzja poručio je da je američka intervencija šokirala sve koji su se nadali novom pristupu Trampove administracije, usmerenom na „diplomatiju i traženje kompromisa“. Umesto toga, smatra Nebenzja, svedočimo opasnom presedanu.

„Napad na vođu Venecuele postao je vesnik povratka u eru bezakonja i dominacije SAD-a silom, haosa i bezvlašća“, rekao je.

Dodao je da za američke „zločine“ nema opravdanja i ponovio zahtev za oslobađanjem uhapšenog venecuelanskog para. Moskva je ranije često hvalila spoljnu politiku Donalda Trampa, posebno zbog njegovog blažeg stava prema ruskom ratu u Ukrajini, navodeći da se ona „u velikoj meri podudara s našom vizijom“.

Foto: DEREK FRENCH/EPA

SAD: Ovo nije rat, već sprovođenje zakona

Američki ambasador pri UN-u, Majk Volc, odlučno je odbacio optužbe, insistirajući da „nema rata u Venecueli“. Objasnio je da se ne radi o vojnoj okupaciji, već o ciljanoj akciji.

„Ne okupiramo zemlju. Ovo je bila operacija sprovođenja zakona u svrhu zakonitih optužnica koje postoje decenijama“, rekao je Volc.

Povukao je paralelu sa američkim hapšenjem bivšeg panamskog vođe Manuela Norijegue 1989. godine kao presedanom za takvu vrstu delovanja.

Volc je najavio da će „neoborivi dokazi“ o Madurovim zločinima, koji uključuju optužbe za narko-terorizam, uvoz kokaina i trgovinu oružjem, biti „javno predstavljeni u sudskim postupcima SAD-a“.

Foto: DEREK FRENCH/EPA

Zaključio je rečima: