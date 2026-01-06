Slušaj vest

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da ublaži svoje planove o aneksiji ostrva, dok su Danska i Evropska unija potvrdile princip nacionalnog suvereniteta, prenela je danas britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Posle američke vojne intervencije u Venecueli, Tramp je ponovio svoju ambiciju da pripoji Grenland, predstavljajući kontrolu nad autonomnom danskom teritorijom kao neophodnu za nacionalnu bezbednost SAD.

1/4 Vidi galeriju Američki napad na Venecuelu Foto: Matias Delacroix/AP, Cristian Hernandez/AP, MIGUEL GUTIERREZ/EFE

"Dosta je bilo!", odgovorio je premijer Grenlanda na Fejsbuku u nedelju uveče.

"Nema više pritiska. Nema više insinuacija. Nema više fantazija o aneksiji. Otvoreni smo za dijalog. Otvoreni smo za diskusije. Ali se to mora učiniti putem odgovarajućih kanala i u skladu sa međunarodnim pravom", dodao je Nilsen.

Zašsto SAD žele Grenland?

SAD žele Grenland zbog njegovog strateškog položaja, posebno za odbranu od ruskih balističkih raketa, ali i zbog njegovih velikih mineralnih resursa.

Tramp je 21. decembra imenovao guvernera američke savezne države Luizijane Džefa Lendrija, otvorenog pristalice aneksije ostrva, za svog specijalnog izaslanika za Grenland.

1/3 Vidi galeriju Guverner Luizijane Džef Landri specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Grenland Foto: Gerald Herbert/AP, David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orlea, Mark Schiefelbein/AP

Suočene sa jedva prikrivenim pretnjama predsednika SAD, Evropska komisija, skandinavske zemlje i Francuska izrazile su solidarnost sa Grenlandom i Danskom i ponovo potvrdile svoju podršku principu "nacionalnog suvereniteta".

Danska premijerka Mete Frederiksen (Mette) izjavila je u nedelju da američke izjave "apsolutno nemaju smisla".