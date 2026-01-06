Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron putuje u petak u Švajcarsku na komemoraciju žrtvama požara u Kran-Montani, u kojem je poginulo 40 ljudi, a povređeno 119, izjavila je danas portparolka vlade Mod Brežon (Maud Bregeon).

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u nedelju da je devet francuskih državljana poginulo, a 23 povređeno u požaru u baru Konstelasion (Le Constellation) u švajcarskom skijalištu Kran-Montana u novogodišnjoj noći.

Požar u baru u Švajcarskoj Foto: Printscreen/X, Printscreen/Facebook, Printskrin Instagram

Sve žrtve katastrofe su sada identifikovane, saopštila je ranije švajcarska policija.

Švajcarska je proglasila petak, 9. januar, nacionalnim danom žalosti.

Komemoracija je planirana u Kran-Montani, preneli su francuski mediji.

U požaru stradao i radnik obezbeđenja Stefan Ivanović (31)

Podsećamo, među poginulima je i Srbin Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u klubu.

Stefan Ivanović, momak koji je radio kao obezbeđenje u baru u Krans Montani Foto: Printscreen Društvene Mreže, printscreen društvene mreže

Kada je izbio požar, Stefan je bio na vratima, ali se vratio unutra i uspeo da spase nekoliko dece, da bi nažalost poginuo.

(Kurir.rs/Beta)

