Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro najverovatnije će se na suđenju po optužbama za krijumčarenje droge i oružja, koje je počelo danas u Njujorku, braniti time da njegovo hapšenje predstavlja "vojnu otmicu" i da je time prekršen zakon, prenosi CNN.

"Uhvaćen sam u svom domu u Karakasu, u Venecueli", rekao je Maduro danas pred sudijom federalnog suda na Menhetnu.

Madurova izjava najavljuje ono što će verovatno biti jedna od glavnih strategija njegove odbrane - da je njegovo hapšenje usred noći u stranoj zemlji od strane američkih organa reda "vojna otmica", čime je, po rečima njegovog advokata, prekršen zakon, piše CNN.

Ovo nije prvi put da optuženi iznosi ovaj argument, a pre više od tri decenije panamski predsednik Manuel Norijega optužio je Sjedinjene Američke Države da su prekršile i međunarodno pravo i zaštitu zakonskog postupka invazijom na Panamu i njegovim hapšenjem u inostranstvu.

Taj argument Norijegi nije pomogao, jer su američki sudovi odbili da razmotre zakonitost same invazije na Panamu i fokusirali su se samo na navode u Norijeginoj optužnici, a ostaje da se vidi da li će sudovi ponovo razmotriti taj presedan u Madurovom slučaju.

Neuobičajeno je da optuženi za krivično delo bilo šta kaže sudiji tokom prvog pojavljivanja, jer advokati odbrane obično upozoravaju svoje klijente da sve što kažu može biti iskorišćeno u njihovom krivičnom gonjenju, dodaje CNN.

Sudija Alvin Helerštajn danas je uputio slično upozorenje Maduru, dok je predsednik Venecuele govorio na svom prvom pojavljivanju pred sudom.

Sjedinjene Američke Države su u subotu, 3. januara oko dva sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će biti zadržani dok im se bude sudilo po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.

Analitičar: Osporiće legalnost pritvora

Analitičar Džon Miler izjavio je danas da će, pre nego što se na suđenju i dođe do dokaza o optužbama protiv predsednika Venecuele Nikolasa Madura, njegovi advokati najverovatnije tvrditi da on uopšte nije legalno u pritvoru.

"Prvo što će Madurov pravni tim učiniti jeste da napadne hapšenje i legitimnost njegovog pritvora", rekao je Miler, prenosi CNN.

Madurov advokat Bari Polak, koji je nekada zastupao i Džulina Asanža, danas je na sudu rekao sudiji da postoje problemi sa legitimnošću vojne otmice njegovog klijenta.

Kako navodi Miler, i sam Maduro je na sudu rekao da je zarobljen u svom domu i insistirao na tome da je i dalje predsednik Venecuele, što je još jedna tačka koju će njegov pravni tim verovatno potencirati na početku procesa.

Polak je rekao sudiji da je Maduro šef suverene države i da ima pravo na privilegije i imunitet koje ta funkcija podrazumeva.

To je, međutim, sporno, jer SAD ne priznaju Madura, ili njegov režim kao legitimnu vladu nakon nekoliko spornih izbora, ocenjuje CNN.