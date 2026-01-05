Ski pas za decu u Italiji košta 15 evra

Skijaši u Kran Montani odali su počast stradalima u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći.

Podsetimo, novogodišnje slavlje na poznatom skijalištu pretvorilo se u katastrofu kada je u ranim jutarnjim satima 1. januara izbio požar u baru „Konstelasion“.

Tragični događaj odneo je veliki broj života i ostavio dubok trag među prisutnima, ali i širom sveta.

Snimak na kojem skijaši na dirljiv način odaju poštu žrtvama brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao snažne emocije javnosti.

Švajcarska policija saopštila je da je identifikovano svih 40 žrtava požara. U nesreći je, pored poginulih, povređeno ukupno 119 osoba.

1/14 Vidi galeriju Švajcarska danima tuguje za nastradalima i povređenima u požaru Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE, ANTONIO CALANNI/AP, Alessandro Della valle/Keystone, Alessandro Della valle/Keystone

Među stradalima je i državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u lokalu. On je izgubio život pokušavajući da pomogne i spase druge mlade ljude tokom požara.

Ambasador Srbije u Švajcarskoj izjavio je da su, prema zvaničnim informacijama, četiri državljanina Srbije povređena. Dvojica su prebačena u Nemačku na dalje lečenje, dok ambasada aktivno pomaže jednoj porodici u logistici i podršci. Kako je istakao, nijedan od povređenih Srba nije u životnoj opasnosti.

1/5 Vidi galeriju Stefan Ivanović, momak koji je radio kao obezbeđenje u baru u Krans Montani Foto: Printscreen Društvene Mreže, printscreen društvene mreže

„Reč je o opekotinama različitog stepena – kod nekih težim, kod drugih blažim – ali svi su van životne opasnosti“, naglasio je ambasador.

Takođe, potvrđeno je da je među stradalima i mladić iz Severne Makedonije, Stiven Ivanovski, koji se vodio kao nestao nakon požara. Njegovo telo je identifikovano DNK analizom.