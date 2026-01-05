Slušaj vest

Delsi Rodrigez danas je položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele, dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države u Karakasu uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

„Neću dati odmora svojoj ruci niti mira svojoj duši dok ne vidim Venecuelu kako ostvaruje svoju pravednu sudbinu – kao slobodna, suverena i nezavisna država. Kunem se narodu Venecuele da neću stati dok ne obezbedim mir i stabilnost republici“, izjavila je Rodrigez tokom ceremonije polaganja zakletve, prenosi portal Bitlyanews.

Rodrigez je postala prva žena na čelu Venecuele.

Nakon inauguracije, ona je istakla da je ceremoniji prisustvovala „sa dubokom tugom zbog patnje nanete venecuelanskom narodu“, koju je pripisala, kako je rekla, „nelegitimnoj vojnoj agresiji“ Sjedinjenih Američkih Država.

Biografija Delsi Rodrigez

Delsi Rodrigez rođena je u Karakasu. Diplomirala je pravo na Centralnom univerzitetu Venecuele.

Njena porodica je politički obeležena još tokom 1970-ih godina – njen otac, Horhe Antonio Rodrigez, uhapšen je 1976. zbog navodne umešanosti u otmicu američkog biznismena Vilijama Nihausa i preminuo je u policijskom pritvoru.

Rodrigez je više od dve decenije jedna od ključnih figura čavizma, političkog pokreta koji je osnovao Ugo Čavez, a koji je nakon njegove smrti 2013. godine predvodio Nikolas Maduro.

Tokom političke karijere obavljala je niz visokih državnih funkcija. Bila je ministarka komunikacija i informisanja od 2013. do 2014. godine, a zatim ministarka spoljnih poslova od 2014. do 2017. godine.

U tom periodu predstavljala je Venecuelu na međunarodnim forumima, uključujući Ujedinjene nacije, i branila vladu od optužbi za kršenje ljudskih prava i urušavanje demokratije.

Godine 2017. imenovana je za predsednicu Ustavotvorne narodne skupštine. Maduro ju je 2018. postavio za potpredsednicu Venecuele, funkciju koju je zadržala i tokom njegovog trećeg mandata, započetog u januaru 2025. godine.

Do hapšenja Madura, obavljala je i dužnost glavnog ekonomskog autoriteta zemlje, kao i ministarke za naftu.

Zajedno sa bratom Horheom Rodrigezom, predsednikom Narodne skupštine, smatra se jednom od najuticajnijih ličnosti u venecuelanskom državnom aparatu i bliskim saradnikom Niklosa Madura, kod koga je uživala puno poverenje.

Američka akcija hapšenja Madura i njegove supruge

Podsetimo, SAD su u subotu, 3. januara, oko dva sata posle ponoći po lokalnom vremenu, tokom vojne operacije u Karakasu uhapsile Nikolasa Madura i Siliju Flores. Oni su potom prebačeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će boraviti tokom sudskog procesa po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja, čije je suđenje počelo danas.

