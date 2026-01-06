ŠEF BELE KUĆE TVRDI DA ONA NEMA PODRŠKU SUNARODNIKA

ŠEF BELE KUĆE TVRDI DA ONA NEMA PODRŠKU SUNARODNIKA

Slušaj vest

Liderka opozicije u Venecueli i dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine Marija Korina Mačado izjavila je da planira da se vrati u zemlju "što je pre moguće".

Ona je kasno sinoć u izjavi za Foks njuz takođe oštro kritikovala Delsi Rodrigez, koja je u ponedeljak položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele, nazivajući je "jednim od glavnih arhitekata mučenja" koje se pripisuje venecuelanskoj vladi.

Delsi Rodrigez je izrazila spremnost da sarađuje sa Vašingtonom, ali Marija Korina Mačado veruje da je Venecuelanci "odbacuju".

"Na slobodnim i poštenim izborima, pobedićemo sa više od 90 odsto glasova, ne sumnjam u to. Učinićemo Venecuelu energetskim centrom Amerike, uvešćemo vladavinu prava, otvorićemo tržišta, biće nam potrebna sigurnost za strane investicije", rekla je Mačado ne pominjući svoju trenutnu lokaciju.

1/10 Vidi galeriju Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Foto: Ariana Cubillos/AP, Matias Delacroix/AP, JAVIER LIZON/EFE

Američki predsednik Donald Tramp je diskvalifikovao Mariju Korinu Mačado kao privremenog vršioca predsedničke funkcije umesto Nikolasa Madura još u subotu kada je Maduro uhapšen i odveden u SAD gde je juče izveden pred njujorški sud, navodeći da ona "nije imala podršku niti poštovanje u svojoj zemlji".

Mariju Korinu Mačado je vlada Nikolasa Madura proglasila nepodobnom za predsedničke izbore u julu 2024. godine.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanska potpredsednica Delsi Rodrigez koja vodi zemlju nakon američkog zarobljavanja predsednika Nikolasa Madura Foto: RAYNER PENA R/EFE, Ariana Cubillos/AP, MIGUEL GUTIERREZ/EFE

Nju je ubrzo zamenio drugi predstavnik opozicije Edmundo Gonzales Urutija kao predsednički kandidat, koji tvrdi da je na izborima dobio većinsku podršku građana, preko 65 odsto glasova.

On je ubrzo napustio zemlju, a Madurove vlasti su za njim raspisale poternicu.

1/5 Vidi galeriju Delsi Rodrigez, privremena predsednica Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, MIGUEL GUTIERREZ/EFE, RAYNER PENA R/EFE

Madura je za pobednika proglasio Nacionalni izborni savet koji nikada nije objavio detaljne rezultate izbora, navodeći kao razlog sajber napad.