Slušaj vest

Jak zemljotres potresao je danas zapadni deo Japana, ali nije bilo veće štete i povređenih.

Zemljotres magnitude 6,4 pogodio je prefekturu Šimane na severozapadu Japana, prema podacima Japanske meteorološke agencije.

Nije bilo rizika od cunamija od zemljotresa u unutrašnjosti, čiji je epicentar bio na dubini od oko deset kilometara.

Prestonica prefekture Macue i obližnji gradovi, uključujući i neke u susednoj prefekturi Totori, bili su među najjače potresenim.

Lokalne vatrogasne službe dobile su nekoliko izveštaja o lakšim povredama, prema podacima Agencije za upravljanje požarima i katastrofama.

Brzi vozovi Šinkansen su obustavljeni i kasnili su.

Posledice zemljotresa od 7,5 stepena Rihterove skale u Japanu Foto: Ren Onuma/Kyodo News, 飯野隼人/Kyodo News, Kazuki Kozaki/Kyodo News

Stanovnici su upozoreni da su mogući naknadni snažni zemljotresi oko nedelju dana.

Agencija za nuklearnu regulaciju saopštila je da nisu pronađene nikakve abnormalnosti u nuklearnoj elektrani Šimane i povezanom objektu u regionu.

Japan se nalazi na takozvanom pacifičkom vatrenom prstenu, području seizmičkih aktivnosti oko Tihog okeana koje je jedno od područja najviše sklonih zemljotresima na svetu.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaDETE (5) IZGUBILO ŽIVOT NA ŽIČARI! Porodični izlet se pretvorio u horor - Zaglavila mu se ruka u MEHANIZMU POKRETNE STAZE!
žičara.jpg
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres od 5,8 stepeni Rihtera prodrmao ostrvo
japan-zemljotres.jpg
PlanetaKINESKI MANEVRI ZNAK DA AMERIKA NEĆE MOĆI DA PRIĐE TAJVANU! Velike vojne vežbe oko ostrva, kreće BOJEVO GAĐANJE, "Strane snage da se ne mešaju" (FOTO, VIDEO)
Kina Tajvan
PlanetaREKORDAN VOJNI BUDŽET U JAPANU USLED RASTUĆIH TENZIJA SA KINOM: Evo koliko je novca odobrila vlada, od cifre će vam se zavrteti u glavi!
Japanska vojska