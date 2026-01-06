UKRAJINA OBORILA SKORO 90 ODSTO ŠAHIDA! Udari i na ruskoj strani, jedna osoba poginula tokom napada u Tveru na zapadu zemlje
Ruske snage napale su Ukrajinu tokom prethodne noći sa 61 dronom, uključujući oko 40 dronova Šahid, lansiranih iz Kurska, Orela i Donjecka, saopštilo je jutros ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo na Telegramu.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo tvrdi da je oborilo 53 drona.
Na ruskoj strani saopšteno je da je jedna osoba poginula nakon napada dronom u Tveru u Rusiji.
"Jedna osoba je poginula nakon napada dronom na Tver, u zapadnoj Rusiji", saopštila je danas regionalna vlada, dok su ruske snage preko noći oborile 129 ukrajinskih dronova.
Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane na Telegramu, šest ovih dronova je uništeno iznad Tverske oblasti.
Ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći oborila ukupno 129 ukrajinskih dronova, uključujući 29 iznad Brijanske oblasti. ; Lokalne vlasti su navele da su dve osobe povređene u napadu ukrajinskih "samoubilačkih dronova" u Sevskom okrugu.
(Kurir.rs/Beta)