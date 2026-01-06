Slušaj vest

Zvaničnici gradskog veća Kran-Montane, gde je u požaru u baru prilikom proslave Nove godine poginulo 40 i povređeno 116 ljudi, saopštili su danas da sarađuju sa rukovodstvom tog bara kako bi utvrdili uzroke incidenta.

Gradonačelnik Kran-Montane Nikola Fero rekao je danas novinarima da zvaničnici gradskog veća svake godine pregledaju objekte koji bi mogli da se zapale, kao i da bar "Konstelasion" koji se zapalio nije prošao kroz te provere poslednjih pet godina, prenosi BBC.

Zgrada u kojoj se nalazi bar je, prema zvaničnicima, izgrađena 1977. godine, a vlasnik je 2015. godine zatražio proširenje prostora, koje mu je odobreno.

Inspekcija se tada nije koncentrisala na promene unutar zgrade, već samo na spoljašnju renovaciju, dok zvaničnici tvrde da nikada nisu proverili stanje penastih panela koji su se nalazili na plafonu, kao i njihovu otpornost na vatru.

Plafon bara u kom je izbio požar je bio prekriven zvučno izolovanim panelima od pene, koji su se zapalili od prskalica tokom proslave Nove godine.

1/14 Vidi galeriju Požar u baru u Švajcarskoj Foto: Printscreen/X, Printscreen/Facebook, Printskrin Instagram

Fero je dodao da su ti nalazi dostavljeni vladi Švajcarske, kao i da vlasti "to duguju porodicama i prihvataju odgovornost".

On je dalje naveo da je "logično" zabraniti korišćenje svih vrsti prskalica na otvorenom, ali i da na mestu gradonačelnika ne podnosi ostavku.

"Ne napuštamo brod sada", rekao je Fero.

1/14 Vidi galeriju Švajcarska danima tuguje za nastradalima i povređenima u požaru Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE, ANTONIO CALANNI/AP, Alessandro Della valle/Keystone, Alessandro Della valle/Keystone

On je dodao da je na sudskim vlastima da odluče da li će zvaničnici "biti deo slučaja ili ne", misleći na krivičnu istragu koju su pokrenuli tužioci.

"Na menadžerima hotela Konstelasion je da znaju da li su (radili) u skladu sa propisima", naveo je Fero.