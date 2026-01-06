Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp opisao je večeras napade na glavni grad Venecuele, Karakas, kao "neverovatne" i "briljantne".

"Bilo je neverovatno. I razmislite o tome, niko nije ubijen. A na drugoj strani, mnogo ljudi je ubijeno", rekao je Tramp, napominjući veliki broj Kubanaca koji su stradali u napadima. "Oni su znali da dolazimo, bili su zaštićeni, a naši momci nisu. Znate, naši momci skaču iz helikoptera... bilo je tako briljantno."

Predsednik je operaciju nazvao "taktički briljantnom" i "neverovatnom stvarju". Dodao je da je svrgnuti vođa, Nikolas Maduro, "nasilan tip".

Donald Tramp se obraća republikancima Foto: Evan Vucci/AP

"On izađe tamo i pokuša malo da imitira moj ples, ali on je nasilan tip i ubio je milione ljudi", rekao je Tramp.

Obraćajući se republikancima iz Predstavničkog doma na njihovom godišnjem skupu, predsednik je takođe rekao da su poslanici iz suprotne stranke (demokrate) bili uzdržani u čestitanju predsedniku, uprkos njihovoj stalnoj osudi Madurovog režima.

"U nekom trenutku bi trebalo da kažu, znate, 'uradili ste odličan posao'", rekao je Tramp. "Zar to ne bi bilo dobro? Ja bih to rekao da su oni uradili dobar posao; njihove filozofije su toliko različite, ali da su uradili dobar posao, bio bih srećan zbog zemlje. Jurili su ovog tipa godinama i godinama, a on je bio nasilan čovek."

(Kurir.rs/Guardian/P.V.)

