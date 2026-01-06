Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp opisao je večeras napade na glavni grad Venecuele, Karakas, kao "neverovatne" i "briljantne".

"Bilo je neverovatno. I razmislite o tome, niko nije ubijen. A na drugoj strani, mnogo ljudi je ubijeno", rekao je Tramp, napominjući veliki broj Kubanaca koji su stradali u napadima. "Oni su znali da dolazimo, bili su zaštićeni, a naši momci nisu. Znate, naši momci skaču iz helikoptera... bilo je tako briljantno."

Predsednik je operaciju nazvao "taktički briljantnom" i "neverovatnom stvarju". Dodao je da je svrgnuti vođa, Nikolas Maduro, "nasilan tip".

"On izađe tamo i pokuša malo da imitira moj ples, ali on je nasilan tip i ubio je milione ljudi", rekao je Tramp.

Obraćajući se republikancima iz Predstavničkog doma na njihovom godišnjem skupu, predsednik je takođe rekao da su poslanici iz suprotne stranke (demokrate) bili uzdržani u čestitanju predsedniku, uprkos njihovoj stalnoj osudi Madurovog režima.