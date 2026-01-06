Slušaj vest

Kondukter Alesandro Ambrozio (35) izboden je nasmrt nožem sinoć na glavnoj železničkoj stanici u Bolonji. Policija je identifikovala osumnjičenog napadača kao 36-godišnjeg Hrvata Marina Jelenića, koji je u bekstvu. Za njim je pokrenuta potraga širom Italije, javljaju italijanski mediji.

Ubistvo se dogodilo oko 18:30 časova na parkingu rezervisanom za zaposlene u železnici. Ambrozio, koji je upravo završio smenu, hodao je ka svom automobilu kada je napadnut s leđa.

Pljačka nije motiv

Smrtonosno je izboden u stomak. Pošto su mu na mestu zločina pronađeni mobilni telefon, novčanik i novac, istražitelji su odmah isključili pljačku kao motiv napada.

Policija je obezbedila mesto zločina, a istražitelji su pregledali snimke nadzornih kamera sa stanice, perona i parkinga. Upoređivanjem snimaka, brzo je identifikovan navodni počinilac, Marin Jelenić. Reč je o 36-godišnjem muškarcu bez stalne adrese, koji je policiji od ranije poznat po krivičnim delima i napadima na drugim železničkim stanicama.

Ubica pobegao vozom

Alesandro Ambrozio, iz Anzole del Emilije, radio je kao kondukter u međugradskim vozovima i bio je sin bivšeg železničkog radnika. Kolege i poznanici ga opisuju kao ozbiljnog i smirenog profesionalca.

Italijanska policija veruje da je ubica odmah nakon napada pobegao sa mesta događaja, ukrcavši se u voz koji je išao ka severu.

Potraga je stoga usmerena na vozove i stanice, uz povećane patrole i provere na ključnim železničkim čvorištima.