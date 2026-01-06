Slušaj vest

Rusija je navodno pre sedam godina, tokom još jednog perioda pojačanih tenzija između Vašingtona i Karakasa, signalizirala da je spremna da dozvoli SAD da postupaju kako žele u Venecueli, u zamenu da Vašington Kremlju da "odrešene ruke" u Ukrajini, navodi se u svedočenju pred Kongresom Fione Hil, koja je vodila ruska i evropska pitanja u Savetu za nacionalnu bezbednost tokom prve Trampove administracije.

Rusi su "veoma snažno signalizirali da žele da na neki način naprave veoma čudan dogovor o razmeni između Venecuele i Ukrajine", rekla je Hilova na saslušanju u Kongresu u oktobru 2019. godine, više od dve godine pre ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu.

Predlozi su bili neformalni, putem komentatora i novinskih članaka, rekla je ona, ali suština je bila da ako Sjedinjene Američke Države žele slobodu da zadrže sferu uticaja nad susednim zemljama, onda bi trebalo da pristanu da Rusija učini isto.

"Želite da izađemo iz vašeg dvorišta? Vi ste u našem dvorištu, u Ukrajini"

"Želite da izađemo iz vašeg dvorišta", rekla je Hilova sumirajući ruski stav. „Mi, znate, imamo svoju verziju toga. Vi ste u našem dvorištu u Ukrajini.“

Hilova je navela da je lično otišla u Moskvu da odbije tu ideju. Predlog je stigao usred tenzija između Karakasa i Vašingtona koje su navele Moskvu da rasporedi 100 pripadnika vojnog osoblja i novo oružje kako bi podržala vlast predsednika Nikolasa Madura.

Neki visoki ruski zvaničnici i komentatori izrazili su zadovoljstvo što se čini da SAD odbacuju međunarodno pravo u zamenu za politiku "sila stvara pravo", što je stav koji podseća na imperijalnu eru od pre više od jednog veka, na koju i Tramp i Vladimir Putin gledaju sa simpatijama.