Najmanje 36 osoba poginulo je u nasilju povezanom sa najnovijim talasom protesta u Iranu, saopštili su aktivisti danas, desetog dana demonstracija koje su prerasle u antivladine, iako im je u osnovi nezadovoljstvo građana ekonomskom situacijom.

Novinska agencija organizacije Aktivisti za ljudska prava u Iranu, sa sedištem u SAD, saopštila je da je više od 1.200 osoba uhapšeno tokom protesta započetih 28. decembra, koji su se proširili na više od 270 lokacija u 27 od 31 iranske provincije.

Ta organizacija, koja podatke dobija od mreže aktivista u Iranu, objavila je da je u prethodnih devet dana poginulo 30 demonstranata, četvoro dece i dva pripadnika iranskih snaga bezbednosti, prenosi AP.

Iranska novinska agencija Fars, koja važi za blisku Čuvarima islamske revolucije, javila je kasno sinoć da je u demonstracijama povređeno 45 pripadnika te elitne jedinice i oko 250 policajaca.

Agencija je večeras javila da je jedna osoba poginula i da je nekoliko ranjeno u sukobima nakon što je gnevna grupa, koja je došla sa sahrane dva demonstranta, demolirala tri banke u Malekšahiju, u zapadnoj provinciji Ilam. U toj provinciji, u kojoj pretežno žive Kurdi i Luri, ekonomska situacija je naročito teška.

Sukobi i danas

U Teheranu je danas došlo do sukoba demonstranata i policije na Velikom bazaru, viševekovnom središtu iranskog ekonomskog i političkog života. Na Velikom bazaru, svojevrsnom lavirintu međusobno povezanih uličica, dvorišta i zgrada, demonstranti su seli na pod u jednom prolazu ispred pripadnika snaga bezbednosti, koji su na kraju bacili suzavac i rasterali okupljene.

Iranska teokratska vlada za sada nije objavljivala podatke o nemirima, ali je ipak priznala da ih ima - predsednik Irana Masud Pezeškijan naložio je kasno sinoć Ministarstvu unutrašnjih poslova da formira poseban tim za "potpunu istragu" dešavanja u provinciji Ilam, pošto su na mrežama objavljeni snimci na kojima se vidi kako snage bezbednosti pucaju na demonstrante.

Predsednik Irana je takođe potvrdio da se dogodio "incident u bolnici u gradu Ilam". Na jednom od objavljenih snimaka vidi se kako pripadnici snaga bezbednosti upadaju u bolnicu u gradu Ilam, u koju su se, prema navodima aktivista, sklonili ranjeni demonstranti, navodi BBC.