Američki predsednik Donald Tramp rekao je večeras članovima Republikanske stranke da moraju da osiguraju pobedu na predstojećim međuizborima u novembru, ili će se suočiti sa njegovim opozivom od demokrata, preneo je Rojters.

"Morate da pobedite na međuizborima jer, ako ne pobedimo, biće jednostavno - mislim, naći će razlog da me opozovu", rekao je Tramp na sastanku sa republikanskim poslanicima Predstavničkog doma u Vašingtonu. "Biću opozvan."

Predsednik Amerike je pozvao kolege republikance na veće jedinstvo oko ključnih pitanja, od rodne politike do zdravstvene zaštite i izbornih reformi. Naglasio je potrebu da svoje politike odlučnije predstave javnosti, koja je frustrirana rastućim troškovima života.

Od ishoda izbora u novembru, na kojima će se birati svi poslanici u Predstavničkom domu i trećina senatora, zavisi i sudbina Trampove političke agende.

Tokom govora, Tramp je predvideo "epsku pobedu" republikanaca, ali je istovremeno izrazio i zabrinutost zbog istorijskog presedana prema kojem stranka aktuelnog predsednika obično loše prolazi na međuizborima.

"Kažu da kada pobediš na predsedničkim izborima, izgubiš međuizbore", rekao je Tramp. "Voleo bih da možete da mi objasnite šta se, dođavola, dešava sa umom javnosti."

