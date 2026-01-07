Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je večeras članovima Republikanske stranke da moraju da osiguraju pobedu na predstojećim međuizborima u novembru, ili će se suočiti sa njegovim opozivom od demokrata, preneo je Rojters.

"Morate da pobedite na međuizborima jer, ako ne pobedimo, biće jednostavno - mislim, naći će razlog da me opozovu", rekao je Tramp na sastanku sa republikanskim poslanicima Predstavničkog doma u Vašingtonu. "Biću opozvan."

Predsednik Amerike je pozvao kolege republikance na veće jedinstvo oko ključnih pitanja, od rodne politike do zdravstvene zaštite i izbornih reformi. Naglasio je potrebu da svoje politike odlučnije predstave javnosti, koja je frustrirana rastućim troškovima života.

Od ishoda izbora u novembru, na kojima će se birati svi poslanici u Predstavničkom domu i trećina senatora, zavisi i sudbina Trampove političke agende.

Tokom govora, Tramp je predvideo "epsku pobedu" republikanaca, ali je istovremeno izrazio i zabrinutost zbog istorijskog presedana prema kojem stranka aktuelnog predsednika obično loše prolazi na međuizborima.