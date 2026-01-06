Slušaj vest

Venecuela je danas utovarala sirovu naftu isključivo za američkog giganta Ševron, dok su operacije državne naftne kompanije PDVSA na utovaru tereta za njene glavne kupce u Kini ostale obustavljene peti dan zaredom, pokazuju podaci o isporuci.

SAD su prošlog meseca uvele blokadu sankcionisanim naftnim tankerima koji uplovljavaju i isplovljavaju iz venecuelanskih voda, što je zaustavilo većinu izvoza osim onog namenjenog Ševronu. Ševron je jedina američka naftna kompanija koja posluje u zemlji pod licencom SAD koja je izuzima od sankcija koje je Vašington uveo venecuelanskoj naftnoj industriji kako bi prekinuo prihode koji su finansirali Madurovu vladu.

Danas je nekoliko brodova koje je iznajmio Ševron bilo jedino koje je utovaralo sirovu naftu za izvoz u venecuelanskim lukama Hose i Baho Grande, pokazali su podaci za praćenje brodova. Ostali brodovi su vršili utovar ili radi premeštanja nafte između domaćih luka ili radi skladištenja sirove nafte jer su skladišta na kopnu bila skoro potpuno puna, prema internim dokumentima PDVSA.

Poslednji teret sirove nafte koji je utovaren za azijskog kupca u luci Hose završen je 1. januara, prema podacima i dokumentima. Bez daljeg izvoza, PDVSA bi mogla biti primorana da produbi smanjenje proizvodnje koje je započela poslednjih dana jer su rezervoari za skladištenje puni. Ševron je u ponedeljak nastavio izvoz venecuelanske nafte u SAD nakon četvorodnevne pauze i pozvao radnike iz inostranstva nazad u svoje kancelarije u Venecueli pošto su letovi za zemlju ponovo uspostavljeni. Američka firma se poslednjih nedelja pojavila kao jedina kompanija koja tečno izvozi venecuelansku sirovu naftu.