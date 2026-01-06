Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je danas da je 2026. godina počela na isti način na koji se prethodna završila - intenzivnom diplomatijom da se dođe do mirovnog rešenja u Ukrajini.

"U trouglu Evropljani, Ukrajina i SAD, napravili smo pomak u odnosu na napredak koji smo postigli prošle godine u Berlinu. To je zajednički uspeh" rekao je Merc, preneo je Skaj njuz.

On je rekao da SAD i "koalicija voljnih" imaju "zajednički strateški cilj".

"Danas je bio fokus na ono što može da doprinose Evropa i njeni partneri, nakon prekida vatre, u Ukrajini. Rame uz rame, članovi koalicije voljnih će deliti odgovornost", poručio je on.

Za razliku od Francuske i Velike Britanije, koje su spremne da pošalju vojnike u Ukrajinu, Nemačka će sačekati.

Dodao je da bi Nemačka mogla da rasporedi svoje snage u nekoj od susednih NATO zemalja koje se graniče sa Ukrajinom (Poljska, Slovačka, Rumunija ili Mađarska), i to nakon što prođe godinu dana od uspostavljanja eventualnog prekida vatre.