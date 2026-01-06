Slušaj vest

Džared Kušner, zet i savetnik Donalda Trampa, izjavio je večeras, na kraju konferencije za novinare, da je sastanak evropskih lidera, Ukrajine i SAD u Parizu "velika prekretnica”, ali je upozorio da su za trajni mir neophodni „stvarni mehanizmi zaštite”.

Kušner je otkrio da su ukrajinski i američki predsednici, Volodimir Zelenski i Donald Tramp, prošlog meseca u Mar-a-Lagu vodili opsežne razgovore o bezbednosnim garancijama i da su, prema njegovim rečima, "rešili većinu, ako ne i sva otvorena pitanja" u vezi sa tom temom.

"Ipak, smatram da je današnji dan bio veoma, veoma veliki korak”, rekao je Kušner, dodavši da to ipak ne znači da će mir u Ukrajini automatski biti postignut. „Ako Ukrajina treba da sklopi konačan dogovor, oni moraju da znaju da će nakon njega biti bezbedni, da imaju snažno odvraćanje i stvarne mehanizme koji će osigurati da se ovo više nikada ne ponovi", zaključio je on.

1/21 Vidi galeriju U Parizu je održan sastanak Zelenskog, evropskih lidera, uz učešće Kušnera i Vitkofa, gde je dogovoreno slanje evropskih vojnih snaga i uspostavljanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu nakon prekida vatre Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Specijalni izaslanik Stiv Vitkof izjavio je da je američka delegacija postigla značajan napredak u razgovorima sa predstavnicima „koalicije voljnih” i ukrajinskom delegacijom.

Američki tim, u kojem su bili i Džared Kušner, general Aleks Grinkevič, ambasador Čarls Kušner i savetnik Džoš Gruenbaum, izrazio je zadovoljstvo saradnjom i partnerstvom svih strana.

Prema rečima Vitkofa, ostvaren je prodor u nekoliko kritičnih oblasti, uključujući bilateralni okvir za bezbednosne garancije i takozvani "sporazum o prosperitetu" za Kijev. On je naglasio da su SAD spremne da učine „sve što je potrebno” kako bi se postigao mir, zauzevši znatno pomirljiviji ton i nazivajući francuskog predsednika Makrona „neverovatnim čovekom”.

Vitkof je dodao da su bezbednosni protokoli u velikoj meri završeni, čime se stvaraju temelji za stabilnu budućnost.

SAD su se usaglasile sa „Koalicijom voljnih” da su trajne bezbednosne garancije i snažne ekonomske obaveze osnovni uslov za održiv mir.