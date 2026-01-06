Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je večeras da je zajednička izjava o bezbednosti saveznika Ukrajine, uključujući SAD, u okviru mirovnog sporazuma "značajan korak" ka okončanju ruske invazije na Ukrajinu, ali je i dodao da će narednih nedelja razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom!

"Trenutno se radi na obnavljanju ovog kontakta, što će biti organizovano u narednim nedeljama", rekao je on u intervjuu za televiziju Frans 2, preneo je Interfaks.

Francuski predsednik je istakao da ima želju da "što pre nastavi dijalog sa ruskim liderom".

Mehanizam za praćenje prekida vatre pod vođstvom Amerike

Nakon samita u Parizu predstavnicima više od 27 zemalja u Parizu, Makron je rekao da su se zvaničnici složili oko mehanizama za praćenje prekida vatre pod vođstvom SAD.

U zajedničkom saopštenju se navodi da su se saveznici takođe složili da nastave dugoročnu vojnu pomoć i naoružavanje ukrajinskih oružanih snaga, koje će "ostati prva linija odbrane i odvraćanja" nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

Strane zemlje će pružiti mere na kopnu, moru i u vazduhu, koje će biti sprovedene kada se "dođe do verodostojnog prekida neprijateljstava".

Saveznici još uvek moraju da finalizuju "obavezujuće odredbe", u kojima se navodi šta će učiniti da podrže Ukrajinu i obezbede mir u slučaju budućeg napada Rusije.

Grupa zemalja poznatih kao "Koalicija voljnih" mesecima razmatra kako da odvrate bilo kakav budući ruski napad.

Makronov kabinet je saopštio da je sastanku lično prisustvovao veliki broj zvaničnika, sa 35 učesnika, uključujući 27 šefova država i vlada.

Zelenski je rekao da bi raspoređivanje trupa Velike Britanije i Francuske, jedinih zemalja Zapadne Evrope sa nuklearnim naoružanjem, nakon rata u Ukrajini bilo "neophodno".